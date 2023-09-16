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CHP kongresindeki kavga Sevigen'i kızdırdı: Parti marjinal derneğe dönmüş

CHP İzmir İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi'nde çarşaf ve blok listeyle seçime gitmek isteyen gruplar arasında arbede çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri ile değişim grubu destekçileri birbirine girdi. Yumrukların havada uçuştuğu kongrede çevik kuvvet salona girmek zorunda kalırken rezaletin ardından CHP eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, çok sert açıklamalarda bulundu. Sevigen, 'Parti başsız olunca marjinal dernek gibi oldu. Herkes derebeylik ilan ediyor. Utanç duyuyorum. Millet kavgalı eve kız vermiyor, size oy verir mi?' dedi.

Sabah16 Eylül 2023 Cumartesi 18:52 - Güncelleme:
CHP kongresindeki kavga Sevigen'i kızdırdı: Parti marjinal derneğe dönmüş

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CHP eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, CHP'nin İzmir İl Kongresi'ndeki skandal görüntülerin ardından çok sert açıklamalar yaptı. Sabah'a konuşan Sevigen, "Parti marjinal derneğe dönmüş. Herkes kendi derebeyliğini ilan ediyor. Kavgalı eve kız verilmez, kavgalı partiye oy verilmez. Bu millet size bu kavgaları görüp de oy verir mi?" dedi.

İZMİR İL KONGRESİ KARIŞTI

CHP İzmir İl Kongresi'nde utanç dolu görüntüler ortaya çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen delegeler ile değişim isteyen delegeler birbirine girdi. Kavga tüm salona yayıldı. Yumruklar havada uçuşurken, çevik kuvvet salona girdi.

Özgür Özel'in katıldığı CHP kongresinde arbede! Yumruklar havada uçuştu

CHP'Lİ SEVİGEN: PARTİ MARJİNAL DERNEĞE DÖNMÜŞ

Deniz Baykal'ın en yakınındaki isimlerden olan CHP eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, İzmir İl Kongresi'nde yaşanan kavga sonrası sert eleştirilerde bulundu.

Sevigen, partinin lider eksikliği yaşadığını vurgulayarak, "Parti başsız olunca, lider olmayınca, marjinal dernek gibi, vakıf gibi yönetilmeye başlıyorsunuz. O zaman herkes kendi mahallesinde derebeylik ilan ediyor. 'Sen benim çöplüğüme giremezsin' diyor. Lider olmayınca herkes kendi çöplüğünde başkalarının ötmesini istemiyor." dedi.

"BELEDİYE BAŞKANLARININ KENDİ ADAYLIKLARINI İLAN ETMESİ İLE İPİN UCU KAÇTI"

Partinin yetkili organlarının ve genel başkanlık makamının etkisiz kalmasını eleştiren Sevigen, "Belediye başkanları kendi adaylıklarını ilan ediyor. İpin ucu orada kaçtı zaten. Ekrem başta olmak üzere belediye başkanları, PM'nin haberi olmadan, Genel Başkan'ın açıklaması olmadan çıktılar aday olduklarını açıkladılar. İşte orada derebeylikler çoğaldı." ifadelerini kullandı.

"GERÇEKTEN ACIYORUM"

İzmir İl Kongresi ve ilçe kongrelerinde yaşanan kavgaları eleştirmeyi sürdüren Sevigen, "Orada yönetici bir ağabey yok. Divan Kurulu Başkanı yok. Divan Kurulu Başkanı yaptıkları eline yüzüne bulaştırmış. Acıyorum yani. Canım sıkılıyor. CHP'de ayaklar baş, başlar ayak olmuş." dedi.

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