CHP Kozan İlçe Başkanının da aralarında bulunduğu 25 kişi tefecilikten gözaltına alındı Adana’nın Kozan ilçesinde tefecilere yönelik yapılan operasyonda, CHP Kozan İlçe Başkanı ile kardeşinin de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.