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CHP kurultayı davasında yeni gelişme!

CHP'nin şaibeli olduğu iddia edilen kurultay davasında Ağır Ceza Mahkemesi görevsizlik kararını kaldırdı.

IHA1 Temmuz 2025 Salı 14:06 - Güncelleme:
CHP kurultayı davasında yeni gelişme!
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında açılan davada Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği görevsizlik kararı, Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaldırıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin bazı şüpheliler hakkında, Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesine muhalefet ettikleri gerekçesiyle yargılanmaları amacıyla dava açıldığı bilgisi yer aldı. Görevsizlik kararı veren 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararının, 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 30 Haziran 2025 tarihli kararıyla kaldırıldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. kurultayı ile ilgili şüpheliler hakkında Siyasi Partiler Kanunu 112. maddesine aykırılık suçundan yargılanmaları talebiyle Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ne açılan davada, Mahkemenin vermiş olduğu görevsizlik kararı Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 30 Haziran 2025 tarihli kararıyla itirazen kaldırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

  • CHP kurultay davası
  • şaibeli iddia
  • Ağır Ceza Mahkemesi

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