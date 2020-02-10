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Güncel

İşini istedi, salondan attılar! CHP kurultayında gergin dakikalar

İstanbul kurultayında CHP'li Ataşehir Belediyesi'nde işten atılan işçinin sessiz eylemine izin vermediler. CHP'li belediyeler tarafından haksız yere işten çıkarılan çalışanlar adına Ataşehir Belediyesi eski çalışanı Şahin sessiz eylem yaptı. Şahin'e güvenlik görevlileri müdahale etti.

10.02.2020  10:07 - Güncelleme: 10.02.2020  10:09

CHP il yönetiminin rezervasyon yapmadan Haliç Kongre Merkezi’ni adres olarak belirlediği ancak salonların dolu olduğunun anlaşılması üzerine etkinlik alanına kurulan çadırlarda gerçekleşen kongre dün yapıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun yeniden tek aday olduğu kongrede, oy verme işlemleri öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu konuşma yaparken salonda hareketli anlar yaşandı.

CHP’li belediyeler tarafından haksız yere işten çıkarılan çalışanlar adına Ataşehir Belediyesi eski çalışanı Melike Şahin sessiz eylem yaptı. Salonda sessizce durup tepkisini dile getiren Şahin’e güvenlik görevlileri müdahale etti. Şahin güvenlik görevlileri tarafından çıkarıldığı sırada Kılıçdaroğlu’nun konuşmasında ‘işsizlik’le ilgili açıklama yapması dikkat çekti.

TEK İSTEĞİM İŞİME GERİ DÖNMEK

Salondan atılan işçi Melike Şahin daha sonra dışarıda açıklama yaptı. Ataşehir Belediyesi’nde mali işler bölümünde çalışırken hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını belirten Şahin “tek isteğimiz haksız yere çıkarıldığımız işimize dönmek” dedi. 

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