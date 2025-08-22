CHP kurultayında yeni şaibe! Skandal fotoğrafla tescillendi

Delege pazarlıkları ve rüşvet gibi şaibeler nedeniyle soruşturma konusu olan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda sahte oy kullanıldığı da ortaya çıktı. Halı saha maçında ayağı kırılan Tekirdağ Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var'ın yerine delege listesinde adı olmayan Başkan Yardımcısı Birol Taner oy kullandı.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı, üzerinden iki yıl geçmesine rağmen tartışılmaya devam ediyor. Delege oylarının satın alınması amacıyla yapılan usulsüzlük ve rüşvet iddialarıyla mahkemelik olan kurultay, bu kez sahte oy kullanma iddiasıyla gündeme geldi. Şaibeli olarak tarihe geçen kurultayda, halı saha maçında ayağı kırılan Tekirdağ Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var'ın yerine, delege listesinde adı olmayan Başkan Yardımcısı Birol Taner'in oy kullandığı ortaya çıktı.

Kurultay delegesi olmayan Taner'in taktığı delege kartının Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var'a ait olduğu fotoğrafta görülüyor.

BOYNUNDAKİ KARTLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Kurultayın yapıldığı salonda çekilen bir fotoğraf skandalı ortaya çıkardı. Fotoğrafta, dönemin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın yanında oturan Şarköy Belediye Başkan Yardımcısı Birol Taner, boynunda "Delege" yazılı kartla objektiflere yansıdı. Yapılan incelemede, Taner'in taktığı kartın Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var'a ait olduğu görülüyor.

ANKARA'YA GİDEMEDİ

Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, 16 Ekim 2023 tarihinde halı sahada oynadığı maçta ayağını kırdı. Kazanın ardından hastaneye sevk edilen Başkan Var, ameliyat edilerek ayağına platin takıldı. Kaza nedeniyle 4-5 Kasım'da yapılan 38. Kurultay'a katılmayan Var'ın yerine, CHP Tekirdağ il örgütünün resmi delege listesinde adı bulunmayan yardımcısı Birol Taner'in Ankara'ya giderek oy kullandığı belirlendi. Kurultay delegesi olmadığı için oy kullanma yetkisi de bulunmayan Taner'in, Alpay Var'ın yerine oy kullanması, kurultayın meşruiyetiyle ilgili tartışmayı bir ileri safhaya taşıdı.

Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçildiği şaibeli kurultay ile ilgili açılan dava 15 Eylül'de görülecek.

