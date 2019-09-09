CHP'li Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hesabını gizliye aldı

CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla DJ Kardelen Başak'ın belediyenin organize ettiği SanatFest'te sahne aldığını duyurdu.

DJ Kardelen Başak'a ait olduğu iddia edilen bir hesaptan ''Kürdistan'a kalkan olsak'' ''Kandil bombalanmaya başlamış. İnandığınız şey belanızı versin'' şeklindeki yazıları paylaşan sosyal medya kullanıcıları, CHP'li İzmit Belediyesi ve başkanına tepki gösterdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Başak, paylaşımların kendisine ait olmadığını belirtti.

SOSYAL MEDYADA REZALET PAYLAŞIMLAR

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, CHP'li başkanın Gezi kalkışması sürecinde paylaştığı ve ağza alınmayacak ifadeler içeren paylaşımları hatırlattı.

Sosyal medyadan gelen tepkiler ve eski paylaşımlarının gözler önüne serilmesi üzerine Fatma Kaplan Hürriyet, Twitter hesabını gizliye aldı.