CHP lideri Kılıçdaroğlu, ‘Camiyi basıp imamı mı keseyim’ diyen ezan düşmanı Kadıgil’i milletvekili yaparak ödüllendirdi

CHP’de yaşanan iki olay, Kemal Kılıçdaroğlu’nun İslami değerlere yönelik sözde hassasiyetinin göz boyamadan ve koltuk sevdasından ibaret olduğunu ortaya koydu. Ezanın aslının yasaklanmasını istediği için disipline sevk edilen CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, önceki gün düzenlediği basın toplantısında Kılıçdaroğlu’nu diktatörlükle suçlayarak tehdit ve hakaretler yağdırdı.

DEFOLUP GİDECEKSİN

Öztürk toplantıda Kılıçdaroğlu’na yönelik “İstifa etmiyorum, sıkıysa at beni, rezil kepaze ol. Defolup gideceksin. CHP’yi babanın tarlası gibi görüyorsun. Milletvekillerine robot muamelesi yapıyorsun” şeklinde ağır hakaretler savurmuştu. Öztürk’ün bu öfkesinin altında, genel başkanlık koltuğuna göz dikmesinin yanı sıra kendisi gibi ezana hakaret eden Sera Kadıgil’in ödüllendirilmesinin de olduğu öğrenildi.

‘CAMİYİ Mİ BASAYIM’

Öztürk Yılmaz'ı disipline veren Kılıçdaroğlu, “Uykumdan uyandıran ezan için camiyi basıp imamı mı keseyim” diye tweet atıp ezana saldıran Sera Kadıgil’e arka çıktı. O dönem parti meclisi üyesi olan Sera Kadıgil hakkında savcılık tarafından gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine savcıya hakaretler yağdıran Kılıçdaroğlu vekillerine Kadıgil’i her platformda savunmaları için emir verdi. Kılıçdaroğlu ardından Kadıgil’i ilk seçimde İstanbul’dan milletvekili yaparak ödüllendirdi. CHP içinde Kadıgil’in aday gösterilmesine tepki gösterildi. Buna rağmen Kılıçdaroğlu’nun tehditleriyle itirazlar susturuldu.

TEHDİT OLARAK GÖRDÜ

Bugüne kadar 9 seçim kaybeden ve buna rağmen istifa etmeyip koltuğuna yapışan Kılıçdaroğlu, kendisi için bir tehdit olarak gördüğü Yılmaz’la ilgili farklı bir tavır aldı. ‘Muhasebeci Kenan’ın, tek parti dönemindeki gibi ‘Türkçe ezan’ istemesini fırsat bilen CHP lideri, Yılmaz’ı anında disipline sevk etti.

Sera Kadıgil’in İslam’a ve şehitlere yönelik hakaretleri büyük tepki çekmişti.

CHP’liler gözaltına alınan Kadıgil’e destek için yarışmıştı.

(Güneş)