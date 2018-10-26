CHP Lideri Kılıçdaroğlu HDP'nin desteğini kaybetme korkusu yaşıyor

Danıştay 8. Dairesi'nin öğrenci andının okullarda yeniden okutulmasına ilişkin kararı, Türkiye gündeminin ilk sırasında. Sekizinci dairenin verdiği karar üzerine gözlerin çevrildiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise sessizliğe büründü. Tüm parti liderlerinin katıldığı tartışmada CHP liderinin ağzını bıçak açmıyor. Oysa Kılıçdaroğlu, öğrenci andının kaldırıldığı 2013 yılında hükümetin kararını çok sert bir dille eleştirmişti.

'GÖK KUBBEYİ YIKARIZ'

Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde alınan karar için 'Türklüğü yasaklamak istiyorlar' iddiasında bulunan Kılıçdaroğlu, “Demokrasi kılıfı içinde andımızı kaldırdılar. Sizin çalışkanım ve doğruyum demekle alıp veremediğiniz ne? Asıl Türküm demeyi yasaklamak istiyor, bir sürü kılıf uyduruyor. 'Türküm' diyemiyor. 'Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanıyım' diyemiyor. Atatürk'ün mirasını yasaklamaya kalkarsanız gök kubbeyi başınıza yıkarız” demişti.

HİÇ YORUM YAPMADI

Öğrenci andının kaldırılmasını 'Türklüğün yasaklanması' olarak gören Kılıçdaroğlu'nun Danıştay kararından sonra olumlu ya da olumsuz hiçbir değerlendirmede bulunmaması dikkat çekti. Önceki görüşü göz önüne alındığında, CHP liderinin Danıştay kararından duyduğu memnuniyeti dile getireceği, öğrenci andının okullarda yeniden okutulmasını isteyeceği beklentisi oluştu. Ancak karara destek bir yana, Kılıçdaroğlu'nun adeta dut yemiş bülbüle dönmesi, HDP'yi küstürme korkusunun eseri. Yerel seçimde Kandil'in siyasi uzantısı olan partiyle ittifak yapan Kılıçdaroğlu, terör destekçesi partiyi kızdırmamak için sessizliğe gömüldü. 24 Haziran seçimlerinde 'Her evden bir oy' talimatıyla CHP'lilerin oyunu HDP'ye yönlendiren Kılıçdaroğlu, terör uzantısı partiyi Meclis'e soktu.

'ARKADAŞLAR' KIZMASIN

PKK'nın siyasi uzantısıyla ile kol kola yürümeye devam eden Kılıçdaroğlu, işbirliğini Mart 2019 yerel seçimlerine taşıma kararı aldı. CHP ile HDP yöneticileri arasında el altından “Kim nerede kimin adayını destekleyecek” pazarlığı sürerken, açıklanan andımız kararı karşısında Kılıçdaroğlu'nun sessizliği, hendekteki 'arkadaşlar'ın desteğini kaybetme korkusuna bağlanıyor.

PARTİ TABANI TEPKİLİ

PKK'lılar Güneydoğu'da açtıkları çukurlarla şehirlerin altını üstüne getirdiğinde hendekteki teröristler için 'Arkadaşlar' diyen Kılıçdaroğlu, o 'arkadaşları' kızdırmamak için sessizliğini koruyor. 'HDP ittifaktan vazgeçer' diye öğrenci andı konusunda görüşünü dile getirecek cesareti bulamayan Kılıçdaroğlu'na parti tabanından tepki büyük. Partililerin sosyal medyadan ağır eleştiriler yönelttiği ve korkaklıkla suçladığı Kılıçdaroğlu'na “Hani gök kubbeyi başlarına yıkacaktın. Danıştay'ın kararına neden destek verdiğini açıklamıyorsun” mesajları yağıyor.

KILIÇDAROĞLU'NA 'GEVŞEME' UYARISI

HDP, CHP'yi ittifak markajına aldı. Kılıçdaroğlu'na baskı kuran HDP sözcüleri, ittifakın mutlaka hayata geçmesi gerektiği mesajları veriyor. HDP Adıyaman Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “AK Parti ile MHP arasında yaşananlara bakıp gevşeme olmamalı. CHP ve HDP arasında bir ittifak olması gerektiğini düşünüyorum. Adaylar arasında bir ittifak olmalı çünkü bu seçim çok önemli” dedi.

(Güneş)