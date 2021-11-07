Sabah 7 Kasım 2021 Pazar 15:19 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 15:23

CHP'li, vekilin mağdur diye ziyaret edip sosyal medyasından paylaştığı şahıs askeri okullara aday numarasını 'avantajlı kodlama' yaparak sızdırdığı kişiler arasında yer alan Ümit Can Özorman, kripto FETÖ'cü çıktı. Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kriptoloji Ana Bilim Dalı Uzmanları tarafından hazırlanan listede adı geçen Özorman'ın KHK Platformu'nun etkinliklerine de katıldığı belirlendi.

Sabah'ta yer alan habere göre, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü mağdur diye 'MS'im komutanım' isimli kitabın yazarı Ümit Can Özorman (26) isimli eski askeri okul öğrencisini ziyaret etti. 15 Temmuz hain darbe girişi sonrası Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndan KHK ile atılan Özorman ile bir araya gelen Süllü, eski askeri okul öğrencisini mağdur gibi gösterdi.

KRİPTO FETÖ'CÜYE METHİYELER DİZDİ

Jale Nur Süllü ziyaretinde, "Seni dinlemekten çok mutlu oldum diyemeyeceğim. Keşke seninle üzerinde üniformanla karşılaşabilseydik. Bu mağduriyetleri biliyoruz. Aileler aynı mağduriyeti yaşıyor. Keşke bunlar hiç yaşanmamış olsaydı. Bu mağduriyetlerinizi Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da biliyor. Yakından takip ediyoruz. İnşallah güzel günlerimiz olsun. Tüm mağdur askeri okul öğrencilerine selam olsun. Yazdığın kitap için de ayrıca seni tebrik ederim" dedi. Özorman da, "Biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Askeri öğrenci suçsuzdur. KHK'lar iptal edilsin" dedi.

FETÖ'CÜ OLARAK TSK'YA YERLEŞTİRİLDİ

Özorman'ın FETÖ'nün askeri okullara aday numarasını 'avantajlı kodlama' yaparak sızdırdığı kişiler arasında yer aldığı ortaya çıktı. Sınav usulsüzlükleri soruşturmaları ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kriptoloji Ana Bilim Dalı Uzmanları tarafından hazırlanan listede adı geçen Özorman'ın KHK Platformu'nun etkinliklerine de katıldığı belirlendi. Özorman'ın Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı öğrenci alım mülakat sınavında aday numarası kodlanarak örgüt üyelerince çok özel bir FETÖ'cü olarak TSK'ya yerleştirildiği tespit edildi.

AVANTAJLI KODLAMA NEDİR?

Avantajlı kodlama yönteminde, FETÖ üyeleri aday numarasının bazı hanelerindeki rakamların toplamından elde edilen sonuca göre anlaşılıyor. Avantajlı numaraya sahip olanlar mülakattan başarı ile geçiyor. Böylece terör örgütü kendi üyelerini askeri okula bu şekilde sızdırıyor.