CHP'nin spekülatörleri iş başında

31 Mart seçimlerine iki aydan kısa bir zaman kala, partilerin adaylarını belirleme çalışmaları büyük oranda tamamlandı.

Seçimlerle ilgili ilk anket sonuçları merakla beklenirken, CHP'ye yakınlığı ile bilinen medya organları anket manipülasyonu yapmaya başladı.

“Diken” adlı internet sitesi, CHP ve HDP’ye dokunmadan MHP ve AK Parti’yi hedef alan yeni bir spekülasyona imza attı. MHP'nin yüzde 50'sinin AK Parti'ye oy vermediğinin ileri sürüldüğü haberdeki rakamlar, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyunu 39,7 olarak hesaplayan PİAR Araştırma şirketine dayandırıldı. Diken'in spekülasyon haberine destek de, Cumhuriyet gazetesinden geldi.

ŞİRKETLERE BASKI, RAKAMLAR HİÇ TUTMUYOR

SONAR Başkanı Murat Bayrakçı, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası seçim öncesi yapılan algı operasyonunu, "Erdoğan kazanıyor deseydim, beni çarmıha gererlerdi" sözleriyle itiraf etmişti.

9 Haziran 2018’de ise PİAR araştırma şirketi seçime iki hafta kala Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyunu %39,7’de göstermiş üstelik Cumhur İttifakı’nın Meclis’te çoğunluğu alamayacağını kesin sözlerle iddia etmişti.

PİAR'A GÖRE CHP'DEN AYRILAN SARIGÜL'DE KAYBETTİ

Ankete katılanları CHP yönetiminden seçtiği tahmin edilen PİAR Araştırma'nın son anketinde, CHP'den yollarını ayırarak DSP Şişli Belediyesi başkan adaylığına girişen Mustafa Sarıgül de, seçimi açık ara kaybediyor.

Diken'e konuşan PİAR Başkanı Atalay, ''CHP Şişli'yi rahat alır.'' ifadelerini kullandı.