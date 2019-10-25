CHP neden sevinemiyor

Suriye tezkeresine “İçimiz kan ağlaya ağlaya tezkereye ‘evet’ diyeceğiz” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BPH’ye görece bir destek verirken CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu “bu haksız bir savaştır ve Kürtlere karşı yapılan bir savaştır” ifadesini kullandı. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da “savaşa hayır” diyerek, Harekatı “savaş” olarak niteledi. Harekat sonrasında ABD ve Rusya ile varılan mutabakatlar sonrasında elde edilen kazanımları görmezden gelen CHP’liler, hazımsızlık örneği göstererek muhalefet yapmaya başladı.

KARA PROPAGANDA

Operasyon sırasında Türkiye’ye karşı her türlü kara propagandayı yürüten Batılı liderler ve medyası Ankara ve Soçi mutabakatlarının kazananının Erdoğan ve Türkiye olduğunu söylerken, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise “82 milyon vatandaşın cebinden kahramanlık edebiyatı” nitelemesi yaparak, bir kez daha şaşırtmadı. Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Kılıçdaroğlu, Suriyelilere 40 milyar dolar harcandığını ifade ederek, “Yetmemiş, beyefendi hala ‘Gerekirse 40 milyar dolar daha harcarız’ diyor. Buyur harca; o ödemiyor ki; saray da ödemiyor. Kim ödeyecek 82 milyon vatandaş ödeyecek. 82 milyon vatandaşın cebinden kahramanlık edebiyatı yapıyor” dedi. Kılıçdaroğlu, dünyanın gündeminde ilk sıralarını alan ABD ile varılan mutabakatın sonuçlarını gizlemeye çalışarak, görüntüyü tartışmaya çalıştı. Erdoğan’ın ABD Başkan Yardımcısı Pence ile masanın aynı yerinde neden oturduklarını tartıştı. Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanlığı forsunun önünde, ikisi eşit pozisyonda oturuyorlar. Bu Erdoğan’ı rahatsız etmeyebilir ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak beni rahatsız ediyor” dedi.

SAHAYI GÖRMEDİ

ABD Başkanı Trump’ın diplomatik teamüllere aykırı mektubuna Türkiye, aynı gün Barış Pınarı Harekatı ile cevap vermişken, Kılıçdaroğlu mektup üzerinden eleştiri geliştirmeye çalıştı. Kılıçdaroğlu, “Allah aşkına söyler misiniz bu mektubu nasıl hazmettiler, nasıl içlerine sindirdiler? Hangi kozları var ABD’nin elinde ki bunu yalayıp, yuttular” diye konuştu. Barış Pınarı Harekatı, CHP lideri başta olmak üzere CHP’lilerin dengesini o kadar bozmuş olmalı ki işi “PYD terör örgütü değil” noktasına kadar getirdiler. CHP eski Milletvekili Erdal Aksünger, katıldığı bir televizyon programında “PYD benim gözümde terör örgütü değildir” dedi. Tuncay Özkan da “Suriye de kaybeden kim? Ah Memedim! Vah Memedim!” dedi.