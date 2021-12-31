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Güncel

CHP Osmaniye İl Başkanlığına ait minibüste sentetik uyuşturucu ele geçirildi

CHP Osmaniye İl Başkanlığına ait minibüste 158,54 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

AA31 Aralık 2021 Cuma 12:20 - Güncelleme: 31 Aralık 2021 Cuma 12:20
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İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri, şüphe üzerine 80 HH 110 plakalı minibüste arama yaptı.

Ekiplerin 158,54 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdiği aracın, CHP Osmaniye İl Başkanlığına ait olduğu belirlendi.

Araçtaki Ç.A. ve kardeşi M.T.A. ekiplerce gözaltına alındı.

İki şüphelinin, CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet A'nın oğulları olduğu öğrenildi.

Öte yandan, zanlılardan M.T.A'nın uyuşturucu ticareti, Ç.A'nın da uyuşturucu kullanmaktan suç kaydı bulunduğu belirtildi.

  • CHP Osmaniye İl Başkanlığı
  • minibüs
  • sentetik uyuşturucu

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