CHP'nin yerel seçimde yarışacak adayların belirlendiği Parti Meclisi toplantısında sert tartışmalar yaşandı.
CHP Genel Merkezi'nde yapılan toplantıda, bağrışma sesleri koridorda basın mensuplarının duyacağı şekilde yankılandı.
Meclisteki sert tartışmalar esnasında, CHP Mersin milletvekili Ufuk Çakır'ın Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a bağırarak salonu terk ettiği öğrenildi.
Yaşanan gerginlik sırasında ise Parti Meclisi'nde "Yeter ulan" sesleri duyuldu.
Bağrışma sesleri koridorda duyulacak şekilde yankılandı.