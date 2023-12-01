İSTANBUL 20°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Aralık 2023 Cuma / 19 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9191
  • EURO
    31,5115
  • ALTIN
    1894.55
  • BIST100
    7948.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP şaşırtmadı! Özgür Özel terör destekçisi TTB'ye arka çıktı
Güncel

CHP şaşırtmadı! Özgür Özel terör destekçisi TTB'ye arka çıktı

Terör örgütü PKK'nın kanalına çıkarak Türk askerine 'kimyasal silah kullandı' iftirası atan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve TTB Merkez Konseyi üyeleri mahkeme kararıyla görevden alındı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise bu kararın ardından TTB'ye sahip çıktı.

1 Aralık 2023 Cuma 07:49 - Güncelleme:
CHP şaşırtmadı! Özgür Özel terör destekçisi TTB'ye arka çıktı
ABONE OL

CHP'de Genel Başkan değişsse de "terör sevici" tutum değişmiyor. CHP Genel Başkanlığını Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kirli pazarlıklarla anılan bir Kurultay sonrası devralan Özgür Özel de terör destekçilerine arka çıktı.

PKK'YA DESTEK TSK'YA İFTİRA!

Türk Tabipler Birliği Başkanı Fincancı hakkında terör örgütü PKK ile bağlantılı bir televizyonda, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatılmış, İstanbul'da gözaltına alınan Fincancı 27 Ekim 2022'de Ankara'da tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, TSK'nın meşru müdafaa kapsamındaki legal faaliyetleri ile terör örgütünün illegal faaliyetlerini bağdaştırma suretiyle "terör örgütü propagandası" yaptığı belirtilen sanık Fincancı'nın 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fincancı ve TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınmaları talebiyle bir davaname hazırlayarak, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesine göndermişti.

TTB MERKEZ KONSEYİ YÖNETİMİ DÜŞÜRÜLDÜ

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi yönetiminin düşürülmesi talebiyle açılan davada karar açıklandı.

Hakim, davanın Fincancı açısından pasif husumet yokluğu nedeniyle usülden reddine, davalı merkez konsey başkanlığı yönünden "mevcut konsey başkanı ve üyelerinin görevden alınmasına" karar verdi.

ÖZGÜR ÖZEL, TTB'YE SAHİP ÇIKTI!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel kararın ardından ilk fırsatta Şebnem Korur Fincancı ve ekibine sahip çıktı. Kararın 'hukuka aykırı' olduğunu öne süren Özel, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Belediyelerde de kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinde de kayyımlara karşıyız. Hukuku savunmaya ve TTB'nin seçilmiş organlarının yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.