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  • CHP şaşırtmıyor! ''Ne iş yaptığımı farkında bile değillermiş''
Güncel

CHP şaşırtmıyor! ''Ne iş yaptığımı farkında bile değillermiş''

CHP'de her gün yeni bir skandal patlak veriyor. Son olarak, Ali Sinan Acıoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşıma göre, CHP Genel Merkezi, sosyal medya hesaplarını yöneten ismi kovduktan sonra ne iş yaptığını öğrendi.

2 Ağustos 2023 Çarşamba 11:47 - Güncelleme:
CHP şaşırtmıyor! ''Ne iş yaptığımı farkında bile değillermiş''
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Değişim tartışmaları ile sarsılan CHP'de, her gün başka bir skandal patlak veriyor. Ali Sinan Acıoğlu'nun sosyal medyadan paylaştığına göre, CHP Genel Merkez tarafından işten çıkartıldıktan sonra, kendisinin parti içinde ne iş yaptığı soruldu.

TRAJİKOMİK BİR İŞTEN ÇIKARMA OLAYI

"Aliilefilan" adlı kullanıcı hesabından yapılan paylaşımda Ali Sinan Acıoğlu'nun işinin sonlandığına dair CHP Genel Merkez antenti taşıyan resmi bir dilekçe yer alıyor.

Dilekçede, "Lüzumuna binaen hizmet sözleşmeniz iş veren nezdinde iş yasasından kaynaklı yasal haklarınız defaten ödenmek suretiyle 27.07.2023 tarihinde sonlandırılmıştır" ifadeleri yer alıyor. Trajikomik olaylar silsilesi ise bundan sonra başlıyor.

NE İŞ YAPTIĞINI BİLMEDEN KOVDULAR

Acıoğlu yaptığı paylaşımla, işine son veren ekibin, kendisinin ne iş yaptığını bilmediğini iddia ediyor. Söz konusu paylaşımda şu ifadeler yer alıyor: "Bana bunu imzala diye dikte ettiler. Sözüm ona Eren Erdem, Derya Gödek ve Bülent Kuşoğlu zorlamasıyla olmuş bu kovulma işlemi. 'Kovdunuz madem şifreler ne olacak?' diye sordum, "Ne şifresi?" dediler, 'Sosyal medyanızı yönetiyorum 3 senedir' dedim, farkında bile değillermiş."

  • CHP Genel Merkez
  • işten çıkarma

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