18 Ağustos 2025 Pazartesi / 24 Safer 1447
Güncel

CHP seçiminde tekme tokat kavga! Gözaltılar var

CHP Atakum İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Cumhuriyet Mahallesi delege seçiminde tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga çıkmıştı. 1 kişinin ağır yaralandığı kavgayla ilgili 2 kardeş gözaltına alındı.

18 Ağustos 2025 Pazartesi 11:36
ABONE OL

Samsun'da, geçen cumartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Atakum İlçe Başkanlığı mahalle delege seçimlerinde yumruklar havada uçuştu. Kavgada CHP Atakum İlçe Başkan adayı Prof. Dr. Şevket Özkaya'nın yüzüne tekme geldi. Kavga sırasında Ayhan Abdik (46) ise ağır yaralandı. Daha önce beyin ameliyatı geçirdiği öğrenilen Ayhan Abdik, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyata alındı. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ayhan Abdik'in hayati tehlikesinin devam ettiği ve entübe edildiği öğrenildi.

Ayhan Abdik'i tekme ve yumrukla darbettikleri iddia edilen Burak K. (29) ve kardeşi Sefa K. (25), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 2 kardeş bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

