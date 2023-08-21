CHP seçimlerinde skandal! Delegeye ''işten atarız'' tehdidi

CHP'de genel başkanlık yarışı için kritik delege seçimleri sürüyor. Dün İstanbul'un 10 ilçesinde mücadele vardı. Bahçelievler'de İmamoğlu'nun ekibine yöneltilen suçlamalar ise dikkat çekiciydi. Adaylardan Hüseyin Aydoğdu'yu destekleyen CHP'li Hüseyin Küçük "İBB'de çalışan arkadaşlarımıza 'Özgür Çelik'e (İmamoğlu'nun adayı) oy vermezseniz işinizden atarız' diye tehdit telefonları geliyor" dedi. 10 ilçeden sadece Bahçelievler'de İmamoğlu'na yakın bir ismin seçimi kazanması, "Tehditler sonuç verdi" yorumuna sebep oldu.

CHP'de genel başkanlık yarışı için kritik öneme sahip olan delege seçimleri tam gaz devam ediyor. Kavga ve tartışmaların eksik olmadığı seçimler, 3 Eylül'e kadar devam edecek. İstanbul'da dün Arnavutköy, Beykoz, Ümraniye, Bahçelievler, Eyüpsultan, Kağıthane, Şişli, Sultanbeyli, Esenler ve Maltepe olmak üzere 10 ilçede kongreler gerçekleşti.

İMAMOĞLU'NU DESTEKLE TELEFONU!

Yeni Şafak'ın haberine göre, Bahçelievler'de İmamoğlu'nun ekibine yöneltilen suçlamalar dikkat çekiciydi. Adaylardan Hüseyin Aydoğdu'yu destekleyen CHP'li Hüseyin Küçük sosyal medyada "İBB'de çalışan arkadaşlarımıza Özgür Çelik'e (İmamoğlu'nun adayı) oy vermezseniz işinizden atarız diye tehdit telefonları geliyor. Bedeli ne olursa olsun Kılıçdaroğlu'nun yanındayız" yazdı.

BÜYÜK HESAPLAŞMA 16 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

CHP İstanbul'da 27 ilçede kurultay seçimlerini tamamladı. Kalan 12 ilçenin seçimleri ise 3 Eylül'e kadar tamamlanacak. Parti içi yarışın İstanbul ayağında şu ana kadar köklü değişim talebini sürekli dile getiren İmamoğlu'na yakın isimler geride kalmış, genel merkezi destekleyen isimler ise seçimleri kazanmış durumda. Asıl büyük kapışmanın 16 Eylül itibariyle il başkanlığı yarışı sırasında yaşanması bekleniyor.

ÇOĞUNLUK KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEDİ

Dün Bahçelievler, Arnavutköy, Beykoz, Esenler, Ümraniye, Eyüpsultan, Kağıthane, Maltepe, Şişli ve Sultanbeyli ilçelerinde delege seçimleri yapıldı. Bahçelievler hariç 9 ilçede genel merkezin desteklediği adaylar kazandı. Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden Beykoz'da Mahir Taştan, Ümraniye'de Av. Hakan Kızılelma, Arnavutköy'de Hüseyin Çelik, Sultanbeyli'de Özgür Erdem, Kağıthane'de Cihan İlim Yeşildağ ilçe başkanı seçildi. Böylelikle CHP'nin bu hafta 10 ilçede gerçekleştirdiği ilçe kongrelerinin yüzde 90'ı Kılıçdaroğlu lehine sonuçlanmış oldu.

CHP'LİYE MOBİL ZORUNLULUK



CHP'de liderlik koltuğunu garantilemek isteyen Kemal Kılıçdaroğlu parti içindeki tüm delegelerden sonra tüm üyelere de doğrudan ulaşmak için kolları sıvadı. CHP, 1 milyon 300 binden fazla üyesi için mobil uygulama geliştirdi. Uygulama, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun onayından geçmesi halinde tüm partililerin cep telefonlarına indirilmesi zorunlu olacak. Uygulamada Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları, partideki son gelişmelerin yanı sıra parti içi görevlendirmeler de kayıt altına alınacak.

PARTİ İÇİNDE SOSYAL SAVAŞ

Uygulama ile Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun tüm açıklamaları, son dakika gelişmeler anbean CHP'lilerle paylaşılacak. Yaklaşan büyük kurultay öncesinde CHP'deki dengelerin değişmesini engellemek ve değişim yanlılarının taleplerini de geri püskürtmek isteyen genel merkez sosyal medyanın yanı sıra dijital uygulamaları da kullanarak gücünü artıracak. Uygulamanın tüm üyeler tarafından indirilmesi zorunlu tutulacak.