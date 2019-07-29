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CHP sözünü tutmadı, şimdi de sürgün ediyor

CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanları sindirmek için her yolu deniyor. Sendika değişikliğine zorlanan işçiler şimdi de sürgün ediliyor. Hizmet-İş Antalya Şube Başkanı M. Talha Kandil, bir greyder operatörünün Demre’den 350 km mesafede Gazipaşa’ya, diğerinin de Manavgat’tan 340 km mesafede Kaş’a sürgün edildiğini anlattı. Kandil, “Sürgünlerin önünü alamıyoruz. Bunlar gibi 100’den fazla sürgün var” dedi.

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Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş Sendikası ile Antalya Büyükşehir Belediyesisi arasındaki toplu iş sözleşmesinin imzalanmaması nedeniyle alınan grev kararı uygulamaya konuldu. 4 aylık sürede istenilen noktaya gelinemediğini, yapılan görüşmelerin ardından olumlu bir adım atılmadığını söyleyen Hizmet-İş Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil, adaletsizliğe tepki gösterdi. Kadrolu işçi ile taşeron işçi arasında ciddi fark bulunduğunu belirten Kandil, “İzin süresi, yemek ücreti ve maaşlardaki adaletsizlik süreci bu noktaya getirdi” dedi.
 
CHP SÖZÜNÜ TUTMADI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim öncesi mitinglerde “Yönetimimizde olan hiçbir belediyede çalışanlara karşı bir hareketimiz olmayacak. Hiçbir çalışanın iş sözleşmesini feshetmeyeceğiz, işyerini değiştirmeyeceğiz” yönündeki açıklamalarını hatırlatan Kandil, “Kazandıkları belediyelerde işçi maaşlarının en az 2 bin 200 TL yapacakları sözünü verdiler. 4 ay geçti, bu sözlerin hiçbiri tutulmadı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Muhittin Böcek yönetimiyle yaptığımız görüşmelerden de bir cevap alamadık” şeklinde konuştu.
 
DEMRE’DEN GAZİPAŞA’YA
Sendika değişikliğine zorlanıp sürgün edilen personel sayısının 100’ü geçtiğini kaydeden Muhammed Talha Kandil, “İşçiler bir yandan mobbinge maruz kalırken, diğer taraftan sürgünle tehdit ediliyor. Sürgünler 10-20 km uzağa değil, bulundukları ilçeden 300 km mesafedeki başka bir ilçeye yapılabiliyor. Greyder operatörü Mehmet Topçu Demre’den 319 km uzaklıktaki Gazipaşa’ya, Elmalı’dan Ali Günay isimli arkadaşımız 290 km mesafedeki Gazipaşa’ya sürgün edildi. Necati Atcı Mavangat’tan 265 km öteye Kaş’a sürüldü” dedi.
 
Greve gidene tehdit mesajı
 
 
Sürgün edilen kişilerin ailelerini bırakmak zorunda kaldığını anlatan Hizmet-İş Antalya Şube Başkanı M.Talha Kandil şöyle konuştu: “Şimdi de greve katılan sendika üyelerini işten kovmak ve yasal işlem başlatmakla tehdit ediyorlar. Greve katılmak isteyen üyelerimize ‘Greve katılmayın, katılmanız halinde işlem aşlatacağız’ yönünde mesajlar gönderiliyor. Oysa ki yasal grev yapan işçiye dokunamazsınız.”
 
Çalışana zulüm
 
Elmalı’dan yapılan sürgünlerde Hacer Güzeloğlu 262 km mesafedeki Akseki’ye, Pakize Çimen 181 km ötedeki Manavgat’a, Ali Günay 228 km uzaktaki Gazipaşa’ya, Seher Gökçe ise 133 km mesafedeki Kemer’e gönderildi. Manavgat’dan yapılan sürgünlerde Necati Atcı, Yener Çetin ve Ali Şit 264 km uzaklıktaki Kaş’a, Ahmet Yıldız 133 km mesafedeki Korkuteli’ne, Hasan Özyer, Özer Katlanır, Mehmet Merdun ve Mehmet Bulut 216 km ötedeki Demre’ye, İbrahim İpek 120 km mesafedeki Kemer’e, Mutlu Kaynar 189 km mesafedeki Finike’ye, Mehmet Şahin ve Ali Kurşun ise 172 km öteye Kumluca’ya sürüldü. Gökhan Ak Antalya merkezden 145 km uzağa Gündoğmuş’a sürgün edildi.
 
(Yeni Şafak)

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