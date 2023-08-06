Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hezimete uğrayan CHP'de 'değişim' tartışmaları devam ediyor. Seçimlerin hemen ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'değişim' çağrısını başlatmış ve CHP'nin önemli isimleriyle bir toplantı da gerçekleştirmişti. İmamoğlu'nun beklentisi Kılıçdaroğlu'nun koltuğu devretmesi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'DEĞİŞİM' TEHDİTLERİNE KARŞI ADIM



Bu beklentilere rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gitmemekte direniyor.

Kendi seçtiği delegeleriyle koltuk savaşına giren CHP Lideri, her ne kadar "istifa" çağrılarına kulak tıkasa da, yeni bir hamlenin peşinde.

Son olarak gazeteci Cansu Canan Özgen , dikkat çeken bir kulis bilgisini paylaştı.

CHP'NİN ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİ ANLATTI

CHP'nin üst düzey yöneticisi ile yaptığı görüşmeyi anlatan Özgen, şu ifadeleri kullandı:

Önümüzdeki günlerde Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin tabanını olağanüstü heyecanlandıracak bir açıklama yapacak. Bu açıklama, parti tabanını heyecanlandıracak bir devrim olarak nitelendiriliyor. Milletvekili, belediye başkanı ve meclis üyesi seçimlerinde üyeler çok güçlenecek. CHP'de kritik bir yönetim anlayışı olacak. Genel sekreterlik çok güçlendirilecek. Parti kurulları içerisindeki tüm süreç demokratikleştirilecek. Parti içinde artık 5-6 kişi bir araya gelip partinin milletvekiline karar veremeyecek.

"DEĞİŞİM KİŞİYLE DEĞİL, İLKEYLE OLUR"

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun, 'tabanı heyecanlandıracak açıklamasının' tüzükle ilgili olduğu söyleniyor.

Yine kulislerden aktarılana göre, Kılıçdaroğlu bu hamleyle, "Değişim kişiyle değil, ilkeyle olur" mesajı verecek.