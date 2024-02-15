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CHP tabanında önseçim yalanına isyan

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in önseçim vaadini tutmaması parti içinde büyük rahatsızlığa neden oldu. İzmir'de CHP teşkilatları 'ithal aday istemiyoruz' diyerek eylem gerçekleştirdi. Genel Merkez, ilçelere yazı göndererek önseçim yapılmayacağını duyurdu. Akdeniz ilçesinde ise DEM ile ittifak yapan CHP'nin tavşan aday çıkarmasına partililer tepki gösterdi.

Sabah15 Şubat 2024 Perşembe 07:35 - Güncelleme:
CHP tabanında önseçim yalanına isyan
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CHP lideri Özgür Özel'in "önseçim vaadi" yalan oldu. Genel merkez tarafından il ve ilçe başkanlıklarına gönderilen yazıda meclisü yeliklerini belirlemek için önseçim yapılmayacağı belirtildi. Karar, "İthal aday istemiyoruz" eylemleriyle çalkalanan İzmir'de büyük rahatsızlığa neden oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultay öncesi göreve gelmesi halinde partisinin belediye başkan ve meclis üyesi adaylarının önseçimle belirleneceğini açıkladı. Kasım ayında genel başkanlık koltuğuna oturan Özel, kurultay öncesi verdiği sözleri çabuk unuttu. Sabah'ın haberine göre, Özel ve ekibinin belirlediği belediye başkan adayları başta İzmir olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde parti tabanında rahatsızlığa neden oldu. İzmir'in Çiğli, Karaburun, Karşıyaka, Güzelbahçe ve Çeşme ilçelerinde ayaklanan partililer düzenledikleri protesto gösterileriyle 'İthal aday istemiyoruz' eylemleri gerçekleştirdi.

ÖNSEÇİM YOK

Belediye başkan adaylarını belirleme sürecinde yaşanan antidemokratik uygulamalar hafızalardaki tazeliğini korurken bir şok da meclis üyesi aday belirleme sürecinde yaşandı. CHP Genel Merkezi, İzmir İl Başkanlığı'na yazı göndererek belediye meclis üyesi adaylarını belirlemek için önseçim yapılmayacağını duyurdu. Yazıda belediye meclis üyeleri aday listesi bildirim formunun oluşturulması konusunda yetkinin ilçe başkanlıklarında olduğu belirtildi.

İzmir'de tüm ilçelerde önseçim ya da merkez yoklaması yapılmayacağı kaydedilen yazıda, meclis üyelikleri aday listesini onama yetkisinin Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) olduğu vurgulandı. İl ve ilçe başkanlıklarına gönderilen bilgilendirme yazısında ise seçim çevrelerinde taslak listelerin hazırlanıp genel merkeze sunulmasından il başkanlıklarının yetkili ve sorumlu olduğu belirtildi. Yazıda ayrıca taslak listeler hazırlanırken, il ve ilçe başkanı, belediye başkan adayı, büyükşehir belediye başkan adayı ve bölge milletvekillerinin azami mutabakatının sağlanması istendi.

13 ŞUBAT'A KADAR...

Taslak listelerin il başkanları tarafından en geç 13 Şubat 2024 Salı günü saat 17.00'ye kadar genel merkeze elden teslim edilmesi ya da gönderilmesinin zorunlu olduğu belirtildi.

Yaşananlar siyaset kulislerinde 'Önseçim yine yalan oldu' yorumlarına neden oldu.

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