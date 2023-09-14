CHP'de ilk kez bir genel başkan 'sanık' sıfatıyla tebligatla mahkemeye çağrıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, 2014 yılında söylediği sözler nedeniyle eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Erdoğan Bayraktar'a hakaret ettiği iddiasıyla 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

SANIK OLARAK İFADESİ ALINACAK

28. Dönem Milletvekili Seçimlerinde aday olmadığı için milletvekili dokunulmazlığı bulunmayan Kılıçdaroğlu'nun, davanın görüldüğü İstanbul 51.Asliye Ceza Mahkemesi'nce ifadesinin alınması için Ankara Asliye Ceza Mahkemesine talimat yazıldı.