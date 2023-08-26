CHP terör sevici isme sahip çıktı: İBB'deki görevine geri döndü

İBB yine terörle gündeme geldi. İBB, 2019 yerel seçimlerinden sonra çok sayıda çalışanı geçmiş sosyal medya paylaşımları nedeniyle işten çıkartmasına rağmen terör propagandası yapan Eda Ezgi Yıldız'ı görmezden geldi.

CHP Milletvekili ve İBB şirketi İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş.'nin (İSYÖN) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Günaydın'ın sekreteri olan Eda Ezgi Yıldız hiç işe gitmeden 2019'dan beri İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne 'Uzman' kadrosundan sosyal yardım ve ikramiyeler hariç 15 bin TL ila 18 bin TL arasında para aldı.

Bankamatikçi sekreterin DHKP-C'li teröristlerce Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında henüz 46 yaşındayken 31 Mart 2015 yılında Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesini paylaşarak, "Adalet, Adalet Sarayı'nda böyle sağlanır" notunu düşmesi ve PKK'lı teröristlerin Güney Doğu'da başlattıkları Sur eylemleri sonlandırmak amacıyla aylarca nokta operasyonlarıyla ilerleyen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 'katliam' iftirasına da destek çıkan Yıldız, İstanbul Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla yakalanarak gözaltına alındı.

Yıldız'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü propagandası yapma suçundan başlatılan soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınmasıyla birlikte İBB yönetimi de sosyal medya paylaşımlarını görmezden geldiği Yıldız'ın çalışanları olduğunu kabul etti. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehadetinin 8'inci yıldönümünde yaptığı paylaşımla 2019'dan bu yana bankamatik memuru olarak çalıştırdığı Yıldız'ı işten çıkardı.

İBB tarafından yapılan açıklamada, "Şehit Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Bir iştirak şirketi personelimizin 8 yıl önce şehidimizle ilgili yaptığı paylaşım asla kabul edilemez. Çalışanın iş akdi 30.03.2023 tarihi itibariyle feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verildi.

TEKRAR İBB'DE...

Sabah'ın haberine göre; nisan ayında terör propagandası yapmak suçundan tutuklanan Yıldız'ın önceki günlerde serbest kaldığı ve İBB'de tekrar işbaşı yaptırıldığı öğrenildi. CHP sempatizanlığıyla bilinen Jahrein lakaplı sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın fotoğrafını "Adalet böyle sağlanır" açıklaması sebebiyle tutuklanan paylaşan CHP PM üyesi ve İBB çalışanı Eda Ezgi Yıldız'ın serbest kalarak görevine devam ettiğini söyledi. Jahrein yaptığı paylaşımda, "Bu hanım abla CHP milletvekili Gökhan Günaydın'ın sekreteri (danışmanı). İBB üstünden çifte maaşlı. Geçtiğimiz dönem bu tweeti gündem oldu ve yargılandı. Şimdi serbest ve görevinin başında. Bu tweetin ortaya çıkmasına rağmen nasıl hala aynı görevde olabiliyor" dedi.