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CHP terörle bağlantısı nedeniyle kovulan akademisyenlere sahip çıktı

CHP’li Beşiktaş Belediyesi, açtığı ‘Kent Okulu’yla terör örgütleri ile bağlantıları nedeniyle kamudan ihraç edilen akademisyenlere kucak açtı. Eğitmen listesinde yer alan 9 akademisyenden 8’i terör örgütü PKK’nın Doğu ve Güneydoğu’yu yakıp yıktığı hendek olaylarında devleti suçlayan “Barış İçin Akademisyenler” bildirisine imza atanlar arasında bulunuyor.

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Terörle bağlantısı nedeniyle görevden atılan akademisyenlere CHP sahip çıktı. Beşiktaş Belediyesi’nin açtığı ‘Kent Okulu’ndaki öğretmenlerin tamamının “kamudan atılan” isimler olduğu ortaya çıktı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha önce kovulan akademisyenlere “Sahip çıkacağız” demişti.
 
CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nin açtığı 'Kent Okulu'nun terör örgütleri ile bağlantılı akademisyenlere geçim kapısı olduğu ortaya çıktı. Beşiktaş Belediyesi'nin BELTAŞ İşletmecilik ve San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde açtığı Kent Okulu, 21 Ekim Pazar günü eğitimlere başladı. Açılış dersi bizzat Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Tahir Doğaç'ın katılımıyla gerçekleştirildi.
 
HEPSİ ATILDI
 
İktisat, siyaset ve bilim tarihi konulu dersler verileceği duyurulan Kent Okulu'nun ilk eğitmenleri 'Terör örgütü mensubiyeti veya bağlantısı' nedeniyle farklı tarihlerde yayınlanan KHK'lar ile kamudan ihraç edilen Doç. Dr. Benan Eres, Doç. Dr. Murat Sevinç, Prof. Dr. İlhan Üzgel, Doç. Dr. Mustafa Kemal Coşkun, Dr. Ali Rıza Güngen, Prof. Dr. Hatice Kurtuluş, Doç. Dr. Yasemin Özgün, Doç. Dr. Erhan Keleşoğlu ve Prof. Dr. Fulya Atacan oldu.
 
Tanıtımda yazdılar
 
Kent Okulu ile ilgili hazırlanan katologta, eğitmenlerin KHK ile ihraç edildikleri bilgilerine yer verildi. Doç. Dr. Benan Eres’le ilgili bölümde “çalışmalarına serbest akademisyen olarak devam etmektedir” diye yazıldı.
 
HENDEKLERİ SAVUNAN İSİMLER
 
Eğitmen listesinde yer alan 9 akademisyenden 8'i terör örgütü PKK'nın Doğu ve Güneydoğu'yu yakıp yıktığı hendek olaylarında devleti suçlayan "Barış İçin Akademisyenler" bildirisine imza atanlar arasında bulunuyor. Doç. Dr. Murat Sevinç ise yine aynı dönemde skandal açıklamaları ile gündeme geldi. Sevinç ihraç edilmesinin ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yaptığı konuşmada Afrin operasyonuna ilişkin, “İnsanların çocuklarının cesetlerini buzdolabında tutmak zorunda bırakıldığı, bombalarla her gün insanların öldürüldüğü bir ortamda işten attılar diye üzülecek değiliz” dedi.
 
EMRİ KILIÇDAROĞLU VERMİŞTİ
 
'Adalet Yürüyüşü' sürecinde KHK ile kamudan ihraç edilenlerin 'hiçbir suçu olmadığını' savunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “OHAL ile ilan edilen KHK'ların yarattığı mağduriyetlere ayrım yapmaksızın biz sahip çıkacağız” diyerek durumun bir parti politikası olduğunun işaretini vermişti.
 
 
(Yeni Şafak)

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