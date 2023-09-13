CHP, TSK'ya iftira atan Sezgin Tanrıkulu'na kalkan oldu! Akılalmaz MYK ayrıntısı

CHP MYK'sı yine pes dedirten olaylara sahne oldu. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'ya yönelik ağır iftiraları halı altına süpürüldü. Kameraların karşısına geçen Faik Öztrak ise CHP'nin içinde EOKA'lı teröristlerin yer aldığı videosunu savunarak 'dört dörtlük' ifadelerini kullandı.

Daha önce de Mehmetçik'i hedef alan açıklamalarıyla tepki çeken CHP'li Sezgin Tanrıkulu, bu kez iftira çıtasını daha da yükselterek, "15 köylüyü helikopterden atan, köyleri yakıp bombalayan bu TSK değil mi?" dedi. Skandal sözler sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatılırken, gözler ise CHP'nin MYK'sındaydı. Sabah'ın haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında önceki gün toplanan MYK'nın ana gündem maddesinin Tanrıkulu'nun açıklamaları olması beklenirken, üyelerin bu konuda tek bir söz bile söylemediği ortaya çıktı.

İFTİRAYI SAHİPLENDİLER

Öte yandan Tanrıkulu'nun iftiralarına bir destek de CHP Milletvekili Yüksel Taşkın'dan geldi. Geçmiş dönemde adı sık sık FETÖ ile anılan ve "Kemalizm ırkçılıktır" sözü ile gündem olan Taşkın, Tanrıkulu'nun iftiralarını "ifade özgürlüğü" olarak tanımladı. Sosyal medya hesabı üzerinden, "Tanrıkulu kimseye hakaret etmeden eleştirilerde bulundu" diyen Taşkın'a vatandaşlardan tepki yağdı. TSK'ya yönelik büyük iftirayı MYK'da halı altına süpüren CHP'de bir başka skandala ise Parti Sözcüsü Faik Öztrak imza attı. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Öztrak, CHP'nin 100'üncü kuruluş yıldönümü sebebiyle hazırlanan ve içinde EOKA'lı teröristlerin yer aldığı videoyu savundu. "Bu videoyu revize edecek misiniz?" sorusunu yanıtlayan Öztrak, "Niye revize edelim? Çok güzel, dört dörtlük video" sözleriyle hayrete düşürdü. Videoda yer alan fotoğrafta EOKA'lı teröristler, Türk bayrağını ele geçirerek zafer pozu veriyordu. Öztrak, o fotoğraf ile "Türk bayrağının Kıbrıs'a nasıl dikildiğini anlattıklarını" savunarak bir kez daha şaşkınlığa neden oldu.

'UTANGAÇ' VE 'PAMUKSU'

Geçtiğimiz yıllarda CHP'nin ambargo uyguladığı kanala konuştuğu için partiden ihraç edilen eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) iftiralarla saldıran CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na karşı, partinin tutumunu eleştirdi. Kocasakal, "Faik Öztrak'ın 'Kabul edilemez', Eren Erdem'in 'Bu görüşte değiliz' türünden 'utangaç', 'pamuksu' ifadeleriyle bu durum geçiştirilemez. Partide aynı görüşte olan çok sayıda kişi vardır, ancak şimdilik 'ölü taklidi' yapmaktadırlar. Düşük tonlu tepkiler sadece 'gaz almaya' yöneliktir. Esasen sadece söyleyene değil, söyletene de bakılmalıdır. Bu zatın ve 'yoldaşlarının' daha önce de benzer söylemleri olmuştur ve parti içinde hiçbir disiplin yaptırımı uygulanmamıştır" dedi.

DAHA ÖNCE DE SKANDAL AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI

Tanrıkulu, daha önce de terörle mücadelede etkin görev üstlenen SİHA'ları hedef alarak, "Eskiden JİTEM vardı, şimdi aynı görevi SİHA'lar yapıyor. Bu iktidarın adı TOMA, dozer ve SİHA iktidarıdır" demişti. Türkiye'nin terörle mücadelesini Kürt vatandaşlarımıza yönelikmiş algısı oluşturmaya çalışan Tanrıkulu, "Hükümetin bilmesi gerekiyor; bu haksız bir savaştır ve Kürtlere karşı yapılan bir savaştır" şeklinde konuşmuştu. Tanrıkulu, İHA ve SİHA üreticileri için 'Adil yargılayacağız' ifadelerini kullanmıştı.