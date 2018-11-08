CHP, Türkçe ezan sözleriyle ilgili Öztürk Yılmaz'ı disipline sevk etti
CHP'li Öztürk Yılmaz ile Gürsel Erol, Grup Disiplin Kuruluna sevk edildi.
- AA
CHP Grup Yönetim Kurulu, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın, kesin çıkarma cezası ile önlemli olarak cezalandırılması önerisiyle Grup Disiplin Kuruluna sevkini kararlaştırdı.
CHP Grup Yönetim Kurulu, olağanüstü toplandı.
Toplantıda, Erol ve Yılmaz'ın, CHP Tüzüğü ve Grup İç Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca “kesin çıkarma cezası” ile “önlemli olarak” cezalandırılması önerisiyle Grup Disiplin Kuruluna sevk edilmesine oy birliğiyle karar verildi.
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