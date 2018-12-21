CHP, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı askeri harekata karşı çıktı Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'Yİ Meclis'e sokan CHP, Türkiye'nin terör operasyonlarıyla ilgili yerli ve milli olmayan söylemlerine 'Fırat'ın doğusu' üzerinden de devam etti. CHP, Suriye'nin kuzeyine yapacağı askeri harekata karşı çıktı.