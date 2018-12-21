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CHP, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı askeri harekata karşı çıktı

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'Yİ Meclis'e sokan CHP, Türkiye'nin terör operasyonlarıyla ilgili yerli ve milli olmayan söylemlerine 'Fırat'ın doğusu' üzerinden de devam etti. CHP, Suriye'nin kuzeyine yapacağı askeri harekata karşı çıktı.

  • Star.com.tr
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Başkan Erdoğan'ın terör örgütü PKK/PYD'nin işgal ettiği Fırat'ın doğusuna yönelik askeri harekat yapılacağını açıklamasından sonra TSK'da son sürat operasyon hazırlıkları yapılırken Cumhuriyet Halk Partisi, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda gösterdiği milli duruştan uzak söylemlerini tekrar diline aldı.

YERLİ OLMAYAN SÖYLEMLERİNE DEVAM ETTİLER

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'yle seçimlerde ittifak yaparak terör sevici partiyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sokan anamuhalafet partisi, Türkiye'nin terör operasyonlarında gösterdiği başarılarını görmezden gelerek yerli ve milli olmayan söylemlerine devam etti.

ADETA SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜLER

Başkan Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyine operasyon yapılacağını duyurmasından adeta sessizliğe bürünen CHP, Trump'ın Suriye'den askerleri çekeceğini açıklamasından sonra yazılı açıklama gereği hissetti. 

CHP, ASKERİ HAREKATA KARŞI ÇIKTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Türkiye'nin komşu ülkelerde askeri güç kullanılmasına karşı çıktı. Türkiye'nin teröristlerin kol gezdiği ülkelerle diplomasiye ağırlık vermesini istedi.

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