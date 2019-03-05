CHP, Türkiye Uzay Ajansı’nın kuruluş kararnamesinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Uzay Ajansının kuruluş kararnamesinin iptali için CHP'nin Anayasa Mahkemesine başvurduğunu belirterek, 'Bilime ve teknolojiye karşı olan CHP’nin bu girişimi çalışmalarımızı durduramayacak.' ifadesini kullandı.