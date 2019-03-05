CHP, Türkiye Uzay Ajansı’nın kuruluş kararnamesinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Uzay Ajansının kuruluş kararnamesinin iptali için CHP'nin Anayasa Mahkemesine başvurduğunu belirterek, 'Bilime ve teknolojiye karşı olan CHP’nin bu girişimi çalışmalarımızı durduramayacak.' ifadesini kullandı.
- AA
Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Uzay Ajansının Türkiye’nin 20 yıllık hayali olduğuna, büyük bir heyecanla çalışmalarını yürüttüklerine dikkati çekerek, Ajansın kuruluş kararnamesinin iptali için CHP'nin Anayasa Mahkemesine başvurduğunu kaydetti.
Bakan Varank, "Bilime ve teknolojiye karşı olan CHP’nin bu girişimi çalışmalarımızı durduramayacak." değerlendirmesinde bulundu.
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