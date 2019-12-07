'CHP üzerimizden siyaset yapmasın'

Cumhuriyet Halk Partisi’nin, PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için ‘evlat nöbeti’ tutan ailelere karşı HDP’yi desteklemesi, sert tepkilere yol açtı. Mayıs ayında kaçırılan 16 yaşındaki oğlu Yusuf için nöbet tutan baba Celil Begdaş, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın ‘HDP önündeki eylemin AK Parti’nin desteğiyle yapıldığı’ yönündeki sözlerine tepki gösterdi. Begdaş, “Ağbaba, bizi buraya AK Parti’nin getirdiğini söylemiş. Bana ne AK Parti’den, bana ne MHP’den. Biz siyaset yapmıyoruz, çocuğumuzu istiyoruz. Bu ne terbiyesizliktir, bu ne utanmazlıktır. Ben ona milletvekili derken utanıyorum. Gelsin kanıtlasın. Ben kellemi ortaya koyacağım” dedi. Begdaş, “Sosyal medyada bizim işe girdiğimizi de söylemişler. İşe girdiysek size ne. Babanızın işi mi? Sizin yanınıza geldiğimiz zaman da ‘dağda adamın var mı, tutuklu yakınınız var mı’ diye soruyorsunuz. Bunu herkes biliyor” diye konuştu.

ÇOCUKLARINI GÖNDERSİN

İstanbul Sultangazi’den 2015’te 19 yaşındayken kaçırılan oğlu Erkan’ın döneceği günü umutla bekleyen Fahrettin Akkuş da “Veli efendi burada ‘evlat nöbeti’ tutan acılı anne ve babaların arkasında çok dedikodu yapıyor” dedi. Akkuş, “HDP ve CHP’liler her gün bir birlerini ziyaret ediyor, ama gelip bizleri gelip ziyaret etmiyorlar. Biz buradayız siz neden HDP’nin tarafını tutuyorsunuz. Veli efendi HDP’nin tarafını tutuyorsa, demek ki çocuklarımızın kaçırılmasında parmağı var. Madem çok seviyor kendi çocuklarını HDP’ye versin ve dağa göndersin. Biz buraya siyaset yapmaya gelmedik. Veli efendi de burada yürekleri acıyla dolu ailelerin üzerinden siyaset yapmasın” ifadelerini kullandı.