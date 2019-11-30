CHP ve AYM’den FETÖ’ye vize

Anayasa Mahkemesi (AYM) CHP’li milletvekillerinin memuriyete alımlarda ‘güvenlik soruşturması’ yapılmasına ilişkin düzenlemenin iptal edilmesine dair başvurusunu karara bağladı. AYM skandal bir kararla, terör örgütleri FETÖ, PKK ve DEAŞ ile yoğun bir mücadele verilen dönemde, güvenlik soruşturması yapılmasına dair düzenlemeyi iptal etti. Karara muhalefet eden üye Emin Kuz, kişisel verilerin korunması ile ilgili bir yasanın bulunduğunu, AYM’nin geçmişte de icra müdürlerinin sınav nakilleri konusundaki benzer başvuruyu reddettiğini hatırlattı.

Anayasa Mahkemesi, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında 657 sayılı yasada memur alımlarında genel ve özel şartları belirleyen hükmüne eklenen “güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” şartını iptal etti. AYM, CHP’li milletvekillerinin başvurusu üzerine, güvenlik soruşturmasıyla elde edilen verilerin kişisel veri niteliğinde olduğunu belirterek, “Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamında kamu mercileri tarafından özel yaşam ile ilgili sorular sorulması da dahil olmak üzere bir bireyin özel hayatı, iş ve sosyal yaşamıyla ilgili bilgilerin alınması, kaydedilmesi ve kullanılması özel hayata saygı hakkına sınırlamadır” diye konuştu.

KANUN KOYUCUNUN YETKİSİNDE AMA!

AYM, memuriyete alımlarda güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılmasının kanun koyucunun yetkisinde olduğunu kabul ederek, “Ancak bu alanda düzenleme getiren kuralların kamu makamlarına hangi koşullarda ve hangi sınırlar içinde tedbirler uygulama ve özel hayatın gizliliğine yönelik müdahalelerde bulunma yetkisi verildiğini yeterince açık göstermesi gerekir” dedi. AYM, kişisel veri niteliğindeki bilgilerin alınmasına, kullanılmasına ve işlenmesine güvenceler ve temel ilkeler belirlenmeden bunların kullanılmasına izin verilmesinin Anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.

GÜVENCE MEVCUT ŞERHİ

Çoğunluk oyuna karşı çıkan üye Emin Kuz, kişisel verilerin kullanılması konusunda 6698 sayılı yasanın bulunduğuna dikkat çekti. Kuz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda konuyla ilgili 30 maddelik ayrıntılı güvenceler olduğunu anlattı. Emin Kuz, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasının “kanunilik şartına” aykırı olduğu görüşün yerinde olmadığını ifade etti. Kuz, Anayasa Mahkemesi’nin geçmişte icra müdürleri sınavlarıyla ilgili kanunda herhangi bir husus olmadığı ve yönetmelikle düzenleme yapılmasın dair bir başvuruda ise tam tersi bir karar verdiğini hatırlattı. Kuz mevcut düzenlemenin, “Hukukun keyfi bir şekilde uygulanmasını engelleyecek açıklıkta, ulaşılabilir, öngörülebilir, anlaşılabilir ve belirli bir sınırlama öngördüğü, bu sebeple anayasanın 13, 20 ve 128. maddelerinde öngörülen kanunilik şartını taşıdığı açıktır” dedi.