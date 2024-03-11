İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2024 Pazartesi / 2 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0062
  • EURO
    35,0787
  • ALTIN
    2243.17
  • BIST100
    9155.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP ve DEM arasında bir ilde daha 'Kandil Uzlaşısı'
Güncel

CHP ve DEM arasında bir ilde daha 'Kandil Uzlaşısı'

Yerel seçimlere günler kala CHP ile terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti arasındaki pazarlıklar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. CHP ile DEM Parti'nin iş birliği adreslerinden birinin de Şanlıurfa olduğu belirlendi.

Yeni Şafak11 Mart 2024 Pazartesi 07:47 - Güncelleme:
CHP ve DEM arasında bir ilde daha 'Kandil Uzlaşısı'
ABONE OL

Kent uzlaşısı adı altında birçok seçim çevresinde ittifak yapan CHP ile DEM Parti'nin iş birliği adreslerinden biri de Şanlıurfa. CHP Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkan adaylığı ve ilçe belediye başkanlıkları için aday gösterdi. Ancak bu adayların görece zayıf olması dikkat çekti. Yeni Şafak'ın haberine göre, CHP'de büyükşehir için Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın adı geçiyordu. Kamuoyunca tanınması ve popüler bir isim olmasına rağmen CHP, Tanal'ın yerine Mustafa Koyuncu'yu aday gösterdi. CHP Halfeti için de Mehmet Sevtekin'i açıklamasına rağmen, adaylıktan çekerek daha zayıf bir isim olan Adnan Bengü'yü aday gösterdi. Yarışın AK Parti ile DEM Parti arasında geçeceği ilçede Sevtekin'in DEM oylarını bölmesinden endişe edildiği için adaylıktan çekildiği ileri sürüldü. Bu yöntemle Şanlıurfa'da CHP oylarının DEM Parti adaylarına yönlendirilmesi amaçlanıyor.

Mahmut Tanal, Mustafa Koyuncu

  • dem parti
  • şanlurfa

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.