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Güncel

CHP ve DEM Parti arasındaki yerel seçim pazarlığı deşifre oldu

DEM Parti destek verdiği illerde CHP'den ilçe isteyecek. Partinin Mersin'de Akdeniz ve Toroslar, Adana'da ise Seyhan'a talip olabileceği öğrenildi.

Yeni Şafak13 Ocak 2024 Cumartesi 09:20 - Güncelleme:
CHP ve DEM Parti arasındaki yerel seçim pazarlığı deşifre oldu
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CHP ile DEM arasında ittifaka kapı aralanan 'kent uzlaşısı' formülünün detayları ortaya çıkıyor. Buna göre, DEM Parti şehre göre CHP'li adayları destekleyecek. DEM, ilçe karşılığı kendi seçmeninin yoğun bulunduğu noktalarda destek verme kozunu kullanacak. Yeni Şafak'ın haberine göre, DEM eğer ildeki adayı beğenmezse ve kendi söylemlerine uygun bir aday değilse destek vermeyecek. Mersin'de CHP'ye destek vermesinin resmiyete kazanması durumunda Akdeniz ve Toroslar ilçesini isteyecek. DEM'in Adana'da anlaşması durumunda Seyhan'a talip olabileceği konuşuluyor. Diğer büyükşehirlerde de DEM, güçlü olduğunu düşündüğü ilçeleri isteyecek.

Öte yandan DEM Parti, Ankara, Antalya, Bolu, Konya, Kocaeli, Kayseri, Samsun'da aday çıkaracağını açıkladı.

ANTALYA DA LİSTEDE

Daha önce 27 seçim çevresinde aday çıkaracağını duyuran DEM Parti, 7 ilde daha yarışacak. Aday gösterecekleri illeri DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan açıkladı. Ankara'da Mansur Yavaş'ın, Bolu'da Tanju Özcan'ın adaylığına karşı çıkan DEM Parti'nin Antalya'daki salon krizinin ardından bu kentte de aday göstereceklerini açıklaması dikkat çekti. Doğan, CHP ile iş birliğinin ilgili komisyonlarca yürütülecek çalışmaların sonunda netleşeceğini ifade etti.

CHP-DEM İTTİFAKINA DESTEK DÜŞÜK

Areda Survey, Türk halkının CHP-DEM Parti ittifakını nasıl değerlendirdiğini araştırdı. Türkiye genelinde 2 bin 94 kişinin katılımıyla gerçekleşen araştırmada, halkın yüzde 68,6'sı CHP-DEM Parti ittifakını desteklemiyor. DEM parti seçmeninin yüzde 56,8'i, CHP seçmeninin ise yüzde 41,3'ü bu ittifakı istemiyor. Türk halkı, Irak'ın kuzeyinde 12 askerimizin şehit olmasının ardından TBMM'de imzalanan ortak kınama bildirisine CHP'nin imza atmamasını yüzde 62,4 çoğunlukla doğru bulmuyor.

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