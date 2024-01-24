İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2024 Çarşamba / 14 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2828
  • EURO
    32,9266
  • ALTIN
    1970.52
  • BIST100
    7950.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

CHP ve DEM Parti'den 2028'e kadar ittifak kararı!

DEM Parti ve CHP genel başkanları arasında yapılan görüşmelerde 2028'e kadar diyaloğun 'üst düzeyde sürmesi' konusunda mutabakata varıldı.

Sabah24 Ocak 2024 Çarşamba 07:30 - Güncelleme:
CHP ve DEM Parti'den 2028'e kadar ittifak kararı!
ABONE OL

Geçen ay şehit cenazesinden çıkıp DEM Parti'yi ziyaret ederek gündem olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tepki çeken hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Sabah'ın haberine göre, DEM Parti ve CHP genel başkanları arasında yapılan görüşmelerde 2028'e kadar diyaloğun 'üst düzeyde sürmesi' konusunda mutabakata varıldı, terör örgütünün belini kıran kayyumlar konusunda ise 'ortak hareket etme' kararı çıktı. DEM Parti'nin özellikle 31 Mart yerel seçimleri sonrası olası kayyum atamalarına karşı Özel'den tam destek sözü aldığı bildirildi.

3'TE BİR İSTEDİ

Öte yandan yerel seçimler kapsamında DEM Parti'nin en geç cuma gününe kadar İstanbul'da aday çıkarıp çıkarmayacağını netleştirmesi bekleniyor. Yarın ve cuma günü gerçekleştirilecek parti MYK'sında Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın 'adaylık niyeti' de masaya yatırılacak ve megakentteki yol haritası ortaya çıkacak. MYK'ya sayılı saatler kala bir yandan da CHP ile pazarlıklara devam eden DEM kanadının yeni bir hamle daha yaptığı öne sürüldü. İddiaya göre DEM Parti, yerel seçimlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek karşılığında belediye kadrolarından önemli bir pay istedi. Bu kapsamda İBB'ye işe alımlarda her 3 kişiden 1'inin DEM Parti'nin işaret ettiği isimlerden olması talep edildi. HDP uzantısı partiye muhtaç olan CHP'nin ise şu ana kadar hiçbir talebe kapıları tam anlamıyla kapamadığı bildirildi.

  • DEM Parti
  • ittifak

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.