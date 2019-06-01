CHP ve HDP mağduru işçiler Ankara yolunda

Arslan, konfederasyon genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, “CHP ve HDP’ye ait 72 belediyede bugün itibarıyla sendikalardan istifa ettirilen kişi sayısı 13 bin 459’a yükseldi. Bu sayının artacağı endişesini yaşamaktayız” dedi. Arslan, işçilerin Hak-İş üyesi oldukları için işten çıkarılmalarının kabul edilemeyeceğini dile getirerek, “13 belediyeden 574 kişi işten çıkarıldı. Hukuki haklarımızı kullanıyoruz” diye konuştu. Arslan, şunları kaydetti: “CHP belediyeleri ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu uyarıyoruz. Bizim işimiz, aşımız, ekmeğimizle oynamayın. ”Arslan, HDP’li belediyelerdeki işten çıkarmalara karşı da ayrı bir protesto yöntemi sergileyecekleri sözlerine ekledi.