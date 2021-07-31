CHP ve HDP'den algı operasyonu! Konya katliamını provoke etmeye çalıştılar

31 Temmuz 2021 Cumartesi 00:45 - Güncelleme: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 01:02

Konya'da meydana gelen ve 7 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı sonrası CHP ve HDP topyekün provokasyona giriştiler. Konuyu siyasallaştırılmaya çalışan CHP ve HDP'li isimler "Kürt aile katledildi" yalanını ortaya attı.

Katledilen 7 kişinin üzerinden algı operasyonuna girişenlere net cevap ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Bakan Soylu, olayın Türk-Kürt meselesiyle ilgisi olmadığını 11 yıldır devam eden husumetin devamı olduğunu söyledi.

"KATLİAMIN İDEOLOJİK SAİKLERLE İŞLENDİĞİ PROPAGANDASI TAM ANLAMIYLA YALANDIR"

İletişim Başkanı Altun, Konya'da bir eve düzenlenen ve 7 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan olayla ilgili açıklama yaptı. Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Konya'da meydana gelen vahşi katliamda hayatını kaybedenlere Cenabı Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabırlar diliyorum. Bu cinayetin, bu vahşi katliamın ideolojik saiklerle işlendiği propagandası tam anlamıyla bir provakasyondur, yalandır. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu elim olayın aydınlatılması için yapılan çalışmaları yakından takip etmektedir. Faillerin en kısa sürede yakalanarak adalete teslim edilmeleri için olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam etmektedir. Toplumu bölmek ve halkı birbirine düşürmek için bu vahşi olayı istismar etmeye çalışan fırsatçı ve sorumsuz şahısları itidale davet ediyoruz. Medyamızı ve kamuoyumuzu olayla ilgili yaratılan bilgi kirliliği konusunda dikkatli olmaya çağırıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isterim ki birlik ve beraberliğimizi ne bölücü unsurlar, ne de böylesi elim bir hadiseyi istismar etmeye çalışan kötü niyetliler bozabilir. Biz biriz, beraberiz, Türkiye'yiz" ifadelerini kaydetti.

KALIN: PROVOKASYONLARA KARŞI BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE OLACAĞIZ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Konya'da yaşanan hunharca saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Olay çok yönlü araştırılıyor. Failler yakalanacak ve adaletin önüne çıkartılacaktır. Bu elim hadise üzerinden yapılan provokasyonlara karşı birlik ve beraberlik içinde olacağız." dedi.

KURTULMUŞ: KARDEŞLİK İKLİMİMİZİ HİÇBİR PROVOKASYON BOZAMAYACAKTIR

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Konya'daki insanlık dışı saldırıda 7 vatandaşın alçakça katledilmesinin yürekleri dağladığını belirtti.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Kurtulmuş, "Bu vahşi saldırıyı yapanları şiddetle lanetliyorum. Bu olaydan Türk-Kürt düşmanlığı oluşturmaya çalışanlar bilsinler ki asırlar boyu süren kardeşlik iklimimizi hiçbir provokasyon bozamayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kardeşliğin şehri Konya'da estirilen fitne ve ırkçılık provokasyonuna karşı milletin sağduyusunun galip geleceğini ifade eden Kurtulmuş, canilerin en ağır cezayı alacağına ve olayın tüm ayrıntısıyla aydınlatılacağına emin olduğunu kaydetti.

BAKAN GÜL: KONYA'DA GERÇEKLEŞEN MENFUR CİNAYETLER ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURULMAKTADIR

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Konya katliamına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Gül, yaptığı açıklamada "Konya'da gerçekleşen menfur cinayetler başsavcılık talimatları çerçevesinde çok yönlü soruşturulmaktadır. Olayı yakından takip ediyoruz. Provokatif yönlendirmelerin aksine olayın etnik veya ideolojik bir saikle gerçekleştiğine dair bir bulgu söz konusu değil. Birlik ve beraberliğimizi bozmak için fırsat kollayanları, vesile arayanları kınıyorum. İlgili makamlar vahim olaya ilişkin olarak kamuoyunu aydınlatmaya devam edecektir. Milletimizin derin ve köklü kardeşliği her türlü provokasyonun üzerindedir" ifadelerini kaydetti.