CHP ve HDP'den Meclis'te büyük saygısızlık

Türkiye tarihi bir seçimi geride bırakırken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni dönem hazırlıkları tamamlandı. Gözler Meclis'e çevrilirken, 28. Dönem Milletvekili Ant İçme Töreni an itibarıyla başladı.

İstiklal Marşı ile başlayan Meclis'te açılış konuşmasını ise Devlet Bahçeli yaptı.

İSTİKLAL MARŞI'NI OKUMADILAR

Ancak İstiklal Marşı okunduğu sırada HDP'li vekillerin tavrı ise gözlerden kaçmadı.

Pervin Buldan'ın ağızı dahi kıpırdamazken, diğer HDP'li vekillerin de İstiklal Marşı'nı okumadığı görüldü.

PKK'nın siyasi uzantısı olan partinin, geçmiş dönemlerde de aynı tutumu sergilediği, bu kez de tavırlarından şaşmadıkları bir kez daha gözler önüne serildi.

Meclis'in açılışı yapılmadan önce ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi törenle karşılandı.

MUHALEFETİN VEKİLLERİ NE ALKIŞLADI NE DE AYAĞA KALKTI



Resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemin törenini kendisine ayrılan locadan takip etmek için Meclis Genel Kurulu'na girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine ayrılan locaya giriş yaptığı anda Cumhur İttifakı sıralarından coşkulu bir alkış tufanı koptu.

Muhalefetin vekilleri ne alkışladı ne de ayağa kalktı

Cumhur İttifakı'nın milletvekilleri Erdoğan'ı ayakta alkışlarken dikkat çeken bir görüntü meydana geldi.

Meclis'te bulunan muhalefet partilerinin milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan locaya giriş yaptığı sırada ayağa kalkmadığı görüldü.

Ayrıca muhalefet milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışlamaması da objektiflere yansıdı.