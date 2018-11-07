CHP-HDP-SP ittifakının milletvekilleri komisyon görüşmelerinde büyük bir provokasyona imza etti

Sağlıkla ilgili bazı kanun tekliflerinin görüşüldüğü sırada CHP ve HDP'li vekiller ile 15 Temmuz şehit ve gazilerimize hakaret eden SP'li İslam, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda büyük bir provokasyona imza attı. CHP ve HDP'li vekiller komisyonda ellerine ne geçirdilerse sağa sola fırlattı.

MECLİS'TE CHP-HDP-SP İTTİFAKI

CHP-HDP-SP ittifakının gözler önüne serildiği komisyonda provokatörler AK Partili vekillerin üzerine yürüdü. Provokatörlerin çirkin çabaları araya girenler tarafından önlendi. Kanun teklifini kabul etmeyen CHP ve HDP'li vekiller masalara vurmaya başladı.

ŞEHİTLERE HAKARET EDEN İSLAM BOŞ DURMADI

Komisyonda CHP ve HDP'nin provokatif girişimine destek veren Cihangir İslam da boş durmadı. 15 Temmuz şehitlerine hakaretler yağdıran SP'li vekil Cihangir İslam CHP ve HDP'li vekillerle birlikte hareket etti. Elindeki kitabı defalarca masaya vuran İslam, kanun teklfilerinin görüşülmemesi için elinden geleni yaptı.

"DEVLETİN MALI DEĞİL Mİ?"

Bu sırada çekilen görüntülerde bir milletvekilinin "Devletin malı değil mi İsmail Abi" dediği duyuluyor. Bu sözler üzerine Saadet Partili Cihangir İslam da gülümsüyor. Yaşanan tartışmadan büyük keyif alıyor.