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  • CHP ve İP'nin mitingde toplayamadığı kalabalığı Bakan akar piknik alanında topladı
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CHP ve İP'nin mitingde toplayamadığı kalabalığı Bakan akar piknik alanında topladı

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı Yaza Merhaba” Şenliğinde 10 Binlerce kişi karşıladı.

11 Mayıs 2023 Perşembe 16:59 - Güncelleme:
CHP ve İP'nin mitingde toplayamadığı kalabalığı Bakan akar piknik alanında topladı
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Kayseri'de seçim çalışmalarına aralıksız devam eden Millî Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Hulusi Akar, Erciyes Anadolu Holding'in "Yaza Merhaba" etkinliğine katıldı. Etkinliğe Bakan Akar'ın katılacağını duyan 10binlerce kişi Akar'ı coşkulu slogan ve alkışlarla karşıladı.

Terörle mücadelede önemli kazanımların elde edildiğini, bunların kaybedilmemesi gerektiğini vurgulayan Bakan Akar, "Eğer kazanımlarımızı kaybedersek 20 sene geri gideriz. Bunun geri dönüşü yok. Buna bu millet 'evet' demeyecektir" diye konuştu.

Terör elebaşlarının 14 Mayıs'taki seçimlerden "medet umduğunu" ifade eden Bakan Akar, şunları söyledi:

"Büyük panik halinde oldukları için yardım istiyorlar. 'Mehmetçiği durdurun', 'Bize silah verin' diyorlar. Teröristler ne verirlerse versinler, bizi durduramayacaklar. Teröristlere de 'seçimlere kadar sabredin' diyorlar. Seçimlere umutla bakıyorlar. Niye? Çünkü teröristlerle irtibatlı bir parti, o parti ile irtibatlı İttifak var. Bunlar teröristlere taviz veriyorlar, vaatlerde bulunuyorlar. 'Teröristleri tahliye edeceklerini' söylüyor, 'özerklik' vereceklerini belirtiyorlar. Bizim asil milletimiz feraseti ile buna asla müsaade etmeyecektir. "

14 Mayıs'ta önemli bir seçime gidildiğini, 'Bu seçimde bir de şunu deneyelim' denilemeyeceğini ifade eden Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Herkes hesabını iyi yapsın gidişatı iyi görsün. Teröristlerle iş birliği yapanlar, onlarla oturanlar, konuşanlar, yol yürüyenleri, iyi görmek gerekiyor. Kazanımlarımızı elimizden almaya çalışmalarına müsaade etmeyeceğiz. Güçlü ve büyük Türkiye için hep beraber çalışacak ve terör belasından kurtulacağız. Terör konusunda taviz yok, sonuna kadar gidecek ve teröristler ya teslim olacak ye gömülecekler. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu milletin başına 40 senedir bela oldular, Allah'ın izniyle bu beladan hep birlikte kurtulacağız."

ÇALIŞANLARDAN TAM DESTEK

Sözlerinin sonunda alandakilere "Cumhurbaşkanımızı yeniden seçiyor muyuz", "Cumhur İttifakı'nı en yüksek oy oranı ile Meclis'e gönderecek miyiz" sorularını yönelten Bakan Akar'a alandakiler bir ağızdan "Evet" yanıtını verdi. Bunun üzerine Bakan Akar, "Bu iş bitmiş, Kayseri kararını vermiş" diye konuştu.

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