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CHP ve İYİ Parti arasında 'Kürdistan' çatlağı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili ve Edremit Belediye Başkan Adayı ve bir CHP'li iş adamı arasında geçen 'Bizim oy Kürdistan'a.' diyalogu iki parti arasında büyük çatlak oluşturdu. İYİ Parti'den CHP'ye tepkiler büyürken, CHP'li aday durumu kurtarmak için açıklama yapmak zorunda kaldı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan ve CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin çok büyük bir skandala imza attı.
 
Güneş'in haberine göre, Cuma günü yaptıkları miting esnasında Cuma selası okunmasıyla konuşmasını sonlandıran CHP'li  milletvekili Ensar Aytekin, mikrofonu açık unuttu. Bu sırada CHP'nin Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan'ın yanına gelen bir iş adamı "Bizim oy Kürdistan"a ifadesini kullandı. Selman Hasan Arslan da "Bize verecek demektir" diyerek Zillet İttifakını bir kez daha kanıtladı.
 
Öte yandan miting arasında mikrofonu açık unutan bir kişinin, cuma selası okuyan hoca hakkında küfürlü konuştuğu duyuldu. 
 
Yaşanan diyalogun basına yansımasının ardından ittifakta çatlak oluştu. Kentdeki İP'lilerin tepki gösterdiği öğrenildi.
 
 
 
İYİ PARTİ KIZGIN, ZORUNLU AÇIKLAMA GELDİ
 
CHP'liler arasındaki diyalogların basına yansıması üzerine, ittifakta çatlak meydana geldi. Kentteki İP'liler oldukça kızdı.
 
Yaşanan skandal sonrası CHP'li başkan adayı, açıklama yapmak zorunda kaldı.
 
CHP'li belediye başkan adayı Selman Hasan Arslan, "Söz konusu hadiseyi bir provokasyon olarak gördüğümü tekraren ifade ediyor; Milliyetçi, ülkücü, ülkesini canından çok seven İYİ Partili gönüldaşlarımızla aynı heyecan, birliktelik ve ortak payda içerisinde devam edeceğimiz çalışmalarımızda dünkünden daha motive ve omuz omuza olacağımızı bilmenizi istiyorum." ifadelerini kullandı.

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