CHP yandaşı anketçinin 'İnce' oyununa sert tepki: Hukuki süreç başlatıldı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığı üzerinden algı operasyonuna girişen CHP'nin anketçisi Kemal Özkiraz hakkında AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Muhammed Hanefi Dilmaç suç duyurusunda bulundu.

Kemal Özkiraz, kurgulanan bir Whatsapp mesajlaşma görseli paylaşarak AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı tarafından Muharrem İnce'nin adaylığı için imza toplanmasının istendiğini iddia etti.

Seçimlere sayılı gün kala özellikle sosyal medya üzerinden provokasyon ve algı operasyonları da hız kazandı. Daha önce de paylaştığı asılsız haberlerle sosyal medyada gündeme gelen Kemal Özkiraz bir kez daha provokasyona girişti.

CHP'nin anketçisi olarak bilinen Özkiraz, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve AK Parti üzerinden bir algı operasyonuna girişti.

"HUKUKİ MÜCADELE BAŞLATILMIŞTIR"

AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Muhammed Hanefi Dilmaç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özkiraz'ın "İnce" provokasyonuna sert tepki gösterdi.

AK Partili Dilmaç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bazı sosyal medya hesaplarından ahlaksızca tezgahlanmış yalan ifadelerle "ben söylemişim gibi" yazılan, ancak bana ait olmayan sözler trollerin de devreye girmesiyle sosyal medyadan yayılmaya çalışılmıştır.

Bu; yalan dolu algı operasyonuyla anlaşılmıştır ki amaç; şahsıma ve şahsım üzerinden AK Parti iktidarına yönelik planlı ve sistematik bir komployu hayata geçirmektir! Söylemediğimiz sözleri güya söylemişiz gibi yazarak yayınlayan sahtekar ve müfterilere yönelik hukuki mücadele başlatılmıştır.

Bu tiynette olanların şahsımın üzerinden ortaya attığı bu tür iddialar karşısında konunun ciddi anlamda takipçisi olacağımızı saygı ve hürmetlerimle kamuoyuna arz ediyorum.