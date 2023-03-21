İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2023 Çarşamba / 1 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0333
  • EURO
    20,5958
  • ALTIN
    1187.33
  • BIST100
    4906.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP yandaşı anketçinin 'İnce' oyununa sert tepki: Hukuki süreç başlatıldı
Güncel

CHP yandaşı anketçinin 'İnce' oyununa sert tepki: Hukuki süreç başlatıldı

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Avrasya Araştırma şirketinin sahibi aynı zamanda anketçi olan Kemal Özkiraz, Muharrem İnce ve ve AK Parti üzerinden provakasyon peşine düştü. Montajlanmış mesajlarla algı oluşturmaya çalışan CHP anketçisi Özkiraz, AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Muhammed Hanefi Dilmaç'ı hedef gösterdi. Olay üzerine tepkisini gösteren Dilmaç, 'Söylemediğimiz sözleri güya söylemişiz gibi yazarak yayınlayan sahtekar ve müfterilere yönelik hukuki mücadele başlatılmıştır.' dedi.

21 Mart 2023 Salı 23:43 - Güncelleme:
CHP yandaşı anketçinin 'İnce' oyununa sert tepki: Hukuki süreç başlatıldı
ABONE OL

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığı üzerinden algı operasyonuna girişen CHP'nin anketçisi Kemal Özkiraz hakkında AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Muhammed Hanefi Dilmaç suç duyurusunda bulundu.

Kemal Özkiraz, kurgulanan bir Whatsapp mesajlaşma görseli paylaşarak AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı tarafından Muharrem İnce'nin adaylığı için imza toplanmasının istendiğini iddia etti.

Seçimlere sayılı gün kala özellikle sosyal medya üzerinden provokasyon ve algı operasyonları da hız kazandı. Daha önce de paylaştığı asılsız haberlerle sosyal medyada gündeme gelen Kemal Özkiraz bir kez daha provokasyona girişti.

CHP'nin anketçisi olarak bilinen Özkiraz, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve AK Parti üzerinden bir algı operasyonuna girişti.

"HUKUKİ MÜCADELE BAŞLATILMIŞTIR"

AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Muhammed Hanefi Dilmaç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özkiraz'ın "İnce" provokasyonuna sert tepki gösterdi.

AK Partili Dilmaç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bazı sosyal medya hesaplarından ahlaksızca tezgahlanmış yalan ifadelerle "ben söylemişim gibi" yazılan, ancak bana ait olmayan sözler trollerin de devreye girmesiyle sosyal medyadan yayılmaya çalışılmıştır.

Bu; yalan dolu algı operasyonuyla anlaşılmıştır ki amaç; şahsıma ve şahsım üzerinden AK Parti iktidarına yönelik planlı ve sistematik bir komployu hayata geçirmektir! Söylemediğimiz sözleri güya söylemişiz gibi yazarak yayınlayan sahtekar ve müfterilere yönelik hukuki mücadele başlatılmıştır.

Bu tiynette olanların şahsımın üzerinden ortaya attığı bu tür iddialar karşısında konunun ciddi anlamda takipçisi olacağımızı saygı ve hürmetlerimle kamuoyuna arz ediyorum.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.