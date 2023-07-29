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CHP yandaşı Ataklı'dan akıllara ziyan açıklama: Seçimi muhalefet kazandı

CHP yandaşı olarak tanınan gazeteci Can Ataklı, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin muhalefet kanadında 'aşırı yenilmişlik' duygusuna sebep olduğunu belirtip seçimi muhalefetin kazandığını ileri sürdü. Ataklı açıklamasında, 'Net söylüyorum bu seçimi muhalefet kazandı ama resmi sonuçla Recep Tayyip Erdoğan kazandı.' ifadelerini kullandı.

29 Temmuz 2023 Cumartesi 21:54 - Güncelleme:
CHP yandaşı Ataklı'dan akıllara ziyan açıklama: Seçimi muhalefet kazandı
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Seçimlerde alınan ağır yenilgi sonrası muhalefet cephesinde sular durulmazken, partisinin tabanından gelen 'istifa' çağrılarını duymazdan gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'koltuğu bırakmıyorum' mesajı verdi.

Kılıçdaroğlu seçim hezimetini kabullenip, "Çalıştık ama kazanamadık, vicdanen müsterihiz. Kazansaydık farklı bir şey olacaktı kazanamadık ama bu dünyanın sonu değil yapılan ilk seçim de değil son seçim de." ifadelerini kullanmıştı.

İttifakın üyesi İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener de bugün yaptığı açıklamayla seçim mağlubiyetini kabullendi ve "İlk kez konuşuyorum. Lamı cimi yok, kaybettik." dedi.

"BU SEÇİMİ MUHALEFET KAZANDI AMA RESMİ SONUÇ ERDOĞAN KAZANDI"

CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı ise muhalefetin seçimi kaybetmediğini iddia etti.

Muhalefeti seçimin galibi ilan eden Ataklı açıklamasında, "Net söylüyorum bu seçimi muhalefet kazandı ama resmi sonuçla Recep Tayyip Erdoğan kazandı" diye konuştu.

"BAŞKA HİÇBİR ŞEY BENİ İKNA EDEMEZ"

Ataklı konuya iliş şu ifadeleri kullandı:

"Bugün şimdi genel bir öfke var, daha doğrusu aşırı bir duygusallık var. Aşırı bir yenilmişlik duygusuna kapıldı muhalefette olanlar. Biz de bu sonucu beklemiyorduk. Ben net söylüyorum, bu seçimi muhalefet kazandı. Başka hiçbir şey beni ikna edemez ama resmi sonuç, Erdoğan'ın ve AK Parti'nin kazandığı..."

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