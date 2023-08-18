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CHP yandaşı Ataklı'nın ''İslamiyet'' hazımsızlığı: Dini eğitim çocukların beynini köreltir

CHP yandaşı olarak bilinen gazeteci Can Ataklı, çocuklara dini eğitim veren Sincan Belediyesi'ni hedef aldı. Verilen eğitimin pedagojik bir cinayet olduğunu söyleyen Ataklı, 'Türkiye'de bunlara karşı çıkılması gerekiyor. Bu çocukları beyinsel ölüme doğru itemezsiniz.' dedi. Çocuklarına dini eğitim verilmesine karşı çıkmayan aileleri 'cahil' olarak nitelendiren Ataklı, 'Oyun adı altında dini eğitim öğretmeye kalkarsan o çocukların beyni körelir.' ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak18 Ağustos 2023 Cuma 18:43 - Güncelleme:
CHP yandaşı Ataklı'nın ''İslamiyet'' hazımsızlığı: Dini eğitim çocukların beynini köreltir
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Din düşmanı Ataklı, YouTube kanalında yayınladığı son videoda AK Parti yönetimindeki Sincan Belediyesi'nin Bebek Kütüphanesi ve Yenikent Anne-Çocuk Oyun Evi'nde çocuklara verdiği dini eğitimi hedef aldı.

"ÇOCUKLARI BEYİNSEL ÖLÜME DOĞRU İTEMEZSİNİZ"

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Dini eğitimin pedagojik bir cinayet olduğunu ileri süren Ataklı, "Bunlar okul öncesi çocukları. Bunları çok iyi niyetliymiş gibi alıyorlar anneler de geliyor, oyun oynuyorlar, şarkı söylüyorlar namaz kılıyorlar, Kur'an öğreniyorlar falan. Özellikle cehalet de çok yaygın olunca toplamak ne güzel. Çocuklar oyun da oynuyor dinlerini de öğreniyor filan. Yanlış...Türkiye'de bunlara karşı çıkılması gerekiyor. Bu çocukları beyinsel ölüme doğru itemezsiniz. Öyle bir numara yapıyorlar ki. Ufacık çocukları alıyorlar kızların başını bağlıyorlar, oğlanların kafasına takkeler öyle bir hava..." dedi.

"İBADETLER SADECE EVDE ÖĞRENİLİR"

Çocuklarını eğitime gönderen ailelere 'Pedagoji hiç bilmeyen, çocuk eğitimi nedir bilmeyen, bir insanı nasıl yetiştirdiğinden hiç haberi olmayan insanlar' diyerek hakaret eden Ataklı, "'Bak ne güzel oyunu da öğreniyorlar dinlerini de' diyor. Hayır kardeşim o yaştaki çocuk din konusunu, inanç konusunu, bir takım ibadetleri sadece evde öğrenir. Böyle buralarda oyun adı altında bunları öğretmeye kalkarsan o çocukların beyni körelir. Bunun dinle falan alakası yok. Bu çocuklar bu kafayla büyüdükleri zaman daha sonra para kazanabilecekleri çeşitli mesleklerin teknik konularını öğrenmekte güçlük çeker. Hayata böyle başlatıyorsun. Büyük bir yanlış." ifadelerini kullandı.

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