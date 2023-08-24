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CHP yandaşı gazeteci duyurdu: İmamoğlu'na kötü haber

CHP yandaşı olarak tanınan gazeteci Serdar Akinan, CHP genel başkanlığı iddiasından vazgeçerek rotayı tekrar İBB adaylığına çeviren Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı. Akinan, Yerel Yönetimlerden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın yerel seçimlerde stratejiyi çok farklı kurguladığını belirterek, İstanbul'da kadın adaylardan bir liste öne çıkartılacağını kaydetti. Akinan ayrıca, 'İmamoğlu'nun aday gösterilmeyebilir.' iddiasında bulundu.

Sabah24 Ağustos 2023 Perşembe 01:04 - Güncelleme:
CHP yandaşı gazeteci duyurdu: İmamoğlu'na kötü haber
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Seçimlerde mağlup olan CHP'de genel başkanlık kavgası devam ederken, "Değişim" yanlısı Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'i destekleyeceğinin mesajını verirken rotayı ise İBB adaylığına çevirdi ve "İstanbul yolculuğumuz kesindir ve çok önemli bir yolculuktur." açıklamasında bulundu.

'İstifa' çağrılarına kulak tıkayarak koltuğu bırakmayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yerel seçimlerde nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.

İMAMOĞLU'NDAN 'İSTANBUL' MESAJI

Geçtiğimiz günlerde gazetecilerin, 'Genel başkanlığa aday mısınız?' şeklindeki sorularına İmamoğlu, "Siyaset şu anda hiç anlamlı değil. Zaten bütün açıklamalarımı tane tane net olarak yaptım. İstanbul yolculuğumuz kesindir ve çok önemli bir yolculuktur. Elbette parti içerisinde de düşüncelerimiz var. Bu düşüncelerin karşılığını yerine getirmek partimizi daha iyi bir geleceğe taşımak adına da fikirlerimiz var. Bu fikirlerimizi parti hukukuna, parti ahlakına uygun bir şekilde temsil etmeye ve mücadelesini vermeye devam edeceğim" cevabını vermişti.

"İMAMOĞLU ADAY GÖSTERİLMEYEBiLiR"

Sabah'ta yer alan habere göre; CHP yandaşlığıyla bilinen gazeteci Serdar Akinan ise, "Çok önemli bir kulis bilgisi geldi." sözleriyle İmamoğlu'nun aday gösterilmeyebileceğini açıkladı.

Akinan, Yerel Yönetimlerden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın yerelde stratejiyi farklı kurguladığını belirtti. Akinan, "Şaşırtıcı aday isimleri üzerinde çalışıyormuş. Ölü toprağını silkeleyecek projeler, isimler ve somut bir acil eylem planı hazırlamışlar.İstanbul'da kadın adaylardan bir liste öne çıkartılacakmış. İmamoğlu aday gösterilmeyebilir deniyor." dedi.

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