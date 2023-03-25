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CHP yandaşı isimden Muharrem İnce'ye açık tehdit: Bedelini ödeyecek

CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye cumhurbaşkanlığı adaylığından Kılıçdaroğlu lehine çekilmemesi nedeniyle tepki göstererek tehditler savurdu.

25 Mart 2023 Cumartesi 11:52 - Güncelleme:
CHP yandaşı isimden Muharrem İnce'ye açık tehdit: Bedelini ödeyecek
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CHP yandaşı muhalif gazeteci Can Ataklı, yayınladığı son videoda bu kez Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi hedef aldı.

Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza toplamaya başlamasına ve adaylıktan Kılıçdaroğlu lehine çekilmemesine kızan Ataklı, İnce'yi açık açık tehdit etti.

"TARİHE GEÇECEK İHANET"

Sürekli demokrasi naraları atan CHP'li isimlerin sadece aday olduğu için oyları bölmekle suçladığı İnce'ye bu kez de CHP'li gazeteci Can Ataklı saldırdı.

Muharrem İnce'nin alacağı yüzde 5 veya 7 oyla sonucu asla değiştiremeyeceğini iddia eden Ataklı, İnce'nin adaylığını "Tarihe geçecek bir ihanet" olarak nitelendirdi.

Ataklı, "Bir kişinin kişisel hırsı yüzünden, bu kadar birlik olmuş bir muhalefetin kargaşaya düşmesine neden olunması bile ihanettir ve bunun bedelini bu adam çok ağır biçimde ödeyecektir." ifadelerini kullandı.

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