CHP yeniden karıştı! Ses kaydı ortaya çıktı

5 Eylül 2021 Pazar 20:44 - Güncelleme: 5 Eylül 2021 Pazar 20:52

CHP'de sıradanlaşan taciz haberlerine bir yenisi daha eklendi. Şoke edici ses kayıtlarının bulunduğu bu skandalın ise adresi CHP Erzurum İl Başkanlığı. Başkan Bülent Oğuz'un yanında çalışan çaycı kadını taciz ettiği ses kayıtlarına da yansıdı.

SESSİZ SEDASIZ KAPATILDI

Erzurum CHP İl Başkanlığında yaklaşık 1 ay önce meydana gelen taciz olayının üzeri sessiz sedasız kapatıldı. CHP İl Başkanı Bülent Oğuz, partide çalışan kadın çaycıya kendisiyle birlikte olmak istediğini söyleyerek sık sık tacizde bulundu. Sonunda durumu ses kaydına alan çaycı kadın iddiasını ispatladı.

YİNE 'KUMPAS' SAVUNMASI

CHP Genel Merkezi ise Oğuz'un sessiz sedasız istifasını alırken herhangi bir açıklama yapmadı. Parti içinde bu iğrenç olayla 'İl başkanına kumpas' kurulduğu durumun taciz olmadığı söylendi. Ancak CHP'li İl Başkanının kadın görevli ile birlikte olmak istediği ses kaydıyla ortaya çıktı.