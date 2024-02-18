CHP yine alay konusu oldu! Yorum yağdı: Hem sınıfta hem de yolda kaldılar

Türkiye yerel seçimlere adım adım ilerlerken CHP, sosyal medyada yine alay konusu oldu..

"TAM YOL İLERİ" YAZAN SEÇİM MİNİBÜSÜ YOLDA KALDI

İstanbul'da CHP'ye ait ve üzerinde Ekrem İmamoğlu ve Üsküdar Belediye Başkan adayı Sinem Dedetaş'ın fotoğraflarının yer aldığı "tam yol ileri" yazan seçim minibüsü yolda kaldı..

ÇEKİCİ İLE GÖTÜRÜLDÜ

Yolda kalan seçim minibüsü çekici yardımı ile tamirciye götürüldü..

HEM SINIFTA HEM DE YOLDA KALDIR

Sosyal medyada alay konusu olan fotoğraf alay konusu oldu. Bir sosyal medya kullancısı "Hem sınıfta hem de yolda kaldılar" yorumlarını beraberinde getirdi..