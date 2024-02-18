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  • CHP yine alay konusu oldu! Yorum yağdı: Hem sınıfta hem de yolda kaldılar
Güncel

CHP yine alay konusu oldu! Yorum yağdı: Hem sınıfta hem de yolda kaldılar

'Tam Yol İleri' sloganıyla yola çıkan CHP İstanbul'un seçim aracı hedefine ulaşamadan arıza yapıp yarı yolda kaldı. Yolda kalan seçim minibüsü çekici yardımı ile tamirciye götürüldü. Sosyal medyada olay alay konusu olurken 'Hem sınıfta hem de yolda kaldılar' yorumları yağdı.

18 Şubat 2024 Pazar 07:53 - Güncelleme:
CHP yine alay konusu oldu! Yorum yağdı: Hem sınıfta hem de yolda kaldılar
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Türkiye yerel seçimlere adım adım ilerlerken CHP, sosyal medyada yine alay konusu oldu..

"TAM YOL İLERİ" YAZAN SEÇİM MİNİBÜSÜ YOLDA KALDI

İstanbul'da CHP'ye ait ve üzerinde Ekrem İmamoğlu ve Üsküdar Belediye Başkan adayı Sinem Dedetaş'ın fotoğraflarının yer aldığı "tam yol ileri" yazan seçim minibüsü yolda kaldı..

ÇEKİCİ İLE GÖTÜRÜLDÜ

Yolda kalan seçim minibüsü çekici yardımı ile tamirciye götürüldü..

HEM SINIFTA HEM DE YOLDA KALDIR

Sosyal medyada alay konusu olan fotoğraf alay konusu oldu. Bir sosyal medya kullancısı "Hem sınıfta hem de yolda kaldılar" yorumlarını beraberinde getirdi..

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