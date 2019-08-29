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CHP yine bildiğiniz gibi: Buna da karşı çıktı

Türkiye ile Rusya arasında savaş uçağı alımına ilişkin görüşmelerin başladığı haberleri üzerine CHP’den ilk tepki geldi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya’daki temasları sırasında Vladimir  Putin ile SU-35 ve SU-57’lerin satışını masaya yatırdı. Görüşme öncesinde iki lider, uzun uzun SU-57’yi inceledi. Erdoğan’ı konuyla ilgili bizzat Rus Lider Putin bilgilendirdi. İngiliz haber ajansı Reuters, Türkiye ile Rusya arasında görüşmelerin başladığını duyurdu.  Rusya’nın Federal Askeri-Teknik İşbirliği Birimi Başkanı Dmitry Shugaev ise, “Çok ilgi gösterildi, sözleşme görüşmelerinden bahsetmek için erken, henüz bir başvuru yapılmadı, istişarelerin yapılması gerekiyor” şeklinde bir açıklama yaptı. Türkiye ile Rusya arasında gelişen bu sürece ilişkin ilk tepki CHP’den geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, “Türkiye’nin bir NATO üyesi ülke olduğunu unutmamak gerekir. Eğer Türkiye NATO yükümlüleriyle uyumlu olmayan birtakım silah tercihleri yapmaya devam ederse, bunun Türkiye’nin güvenliği açısından fevkalade ciddi ve çok olumsuz yansımalarının olacağından endişe duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

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