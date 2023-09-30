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CHP yine karıştı! İkiye bölünen partide delege oyunları

27 ilçe başkanının desteğini alan 'değişimcilerin' adayı Özgür Çelik'in ardından CHP Genel Merkezi'nin destek verdiği Cemal Canpolat'ın il başkanlığı için yarışacağını duyurması CHP'yi karıştırdı.

Sabah30 Eylül 2023 Cumartesi 07:47 - Güncelleme:
CHP yine karıştı! İkiye bölünen partide delege oyunları
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Değişimcilerin adayı Özgür Çelik'in, 27 ilçe başkanının imzasıyla 8 Ekim'de gerçekleşecek CHP İstanbul İl Kongresi öncesinde adaylığını açıklamasının ardından, CHP Genel Merkezi'nin destek verdiği Cemal Canpolat'ın da il başkanlığı için yarışacağını duyurması partiyi karıştırdı. Sabah'ın haberine göre, 8 Ekim'de İstanbul İl Kongresi ise 4-5 Kasım'da yapılması planlanan büyük kurultayın provası olarak değerlendiriliyor. Kulislere göre, İstanbul'da değişimciler ve genel merkez arasındaki rekabet oldukça çekişmeli geçiyor.

CHP Genel Merkezi'nin, Çelik'i destekleyen 27 ilçe başkanına yönelik siyasi baskı uyguladığı iddia ediliyor. Çelik'i destekleyen 27 ilçede 413 delege bulunuyor.

CANPOLAT'A 12 İLÇEDEN DESTEK

27 Eylül'deki adaylık açıklamasına genel merkezin neredeyse tam kadro katıldığı Cemal Canpolat ise 12 ilçenin tam desteğini almış durumda. Adaylık konuşmasına İyi Parti'ye ve değişimcilere yönelik sert açıklamalarda bulunan Canpolat'ı destekleyen 12 ilçede ise 187 delege bulunuyor.

  • Özgür Çelik
  • Cemal Canpolat

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