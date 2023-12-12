CHP Yığılca İlçe Başkanlığında aday tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. CHP'nin Yığılca Belediye Başkan Adayı Önder Atasoy olarak açıklanırken toplantıya CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan'ın skandal açıklamaları damga vurdu.

YIĞILCA'YI GERİCİLİKLE İTHAM ETTİ

Önder Atasoy'un adaylığına ilişkin konuşan CHP'li Özcan, "Gericiliğin, yozluğun, yobazlığın kol gezdiği bir yerden böyle bir kardeşimizin çıkması bana göre anlamlıdır." dedi.

AK PARTİLİ AYŞE KEŞİR'DEN SKANDALA TEPKİ!

Düzce'nin Yığılca ilçesini yobazlıkla itham eden bu sözlere AK Parti'den tepki gecikmedi. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, resmi X hesabı üzerinden CHP'li Özcan'a cevap verdi.

"HEMŞEHRİLERİMİZ GEREKEN CEVABI VERECEKTİR"

Keşir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"CHP Düzce milletvekili Talih Özcan Yığılca ilçemizde adayını övmek için tüm ilçeyi yozluk, yobazlık ile itham etmiş. Bu ne küçümseme, bu ne hadsizlik? Hala vatandaşa tepeden bakma, kibir, üstencilik. İşte bu asıl yobaz, yoz zihniyet... Yerel seçimde Yığılcalı hemşehrilerimiz gereken cevabı verecektir. Özür dile Talih Özcan" ifadelerini kullandı.