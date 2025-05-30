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  • CHP yönetemiyor, halk çile çekiyor: İzmir'de hayat felç oldu
Güncel

CHP yönetemiyor, halk çile çekiyor: İzmir'de hayat felç oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde çalışan 23 bin işçinin başlattığı grev ikinci günde de devam ediyor. Kentte hayat durma noktasına gelirken vatandaşlar otobüs duraklarında uzun kuyruklar oluşturdu.

AA30 Mayıs 2025 Cuma 11:27 - Güncelleme:
CHP yönetemiyor, halk çile çekiyor: İzmir'de hayat felç oldu
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Toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle İZELMAN ve İZENERJİ şirketlerinde çalışan Genel-İş Sendikasına üye yaklaşık 23 bin işçinin başlattığı grev ikinci gününde sürüyor.

Grev nedeniyle şehir içi ulaşımda önemli bir görev üstlenen ESHOT otobüslerinin tamamına yakını kontak kapatınca duraklarda kuyruk oluştu.

Vatandaşların toplu ulaşımda metro, İZBAN, tramvay ve vapur seferlerine yöneldiği gözlendi.

Sefere çıkmayan ESHOT otobüsleri yerine İZULAŞ'a ait otobüslerle hizmet verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu ulaşım araçlarında yoğunluk durumuna göre ek sefer düzenleneceğini duyurdu.

İşlerine kendi araçlarıyla gitmeyi tercih edenler de trafiğe neden oldu, Yeşildere, Altınyol ve Ankara Caddesi'nde araçlar yavaş ilerledi.

Otobüslerde yaşanan sıkıntı nedeniyle Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı Vapur İskelesi'ne araçlarıyla gelmek durumunda kalan vatandaşlar, buradaki otoparkta yoğunluğa neden oldu.

Grev sonrası kentte temizlik, park ve bahçe, fen işlerinin yanı sıra mezbaha, kreş, aşevleri ve otoparklarda da bazı hizmetler durdu.

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