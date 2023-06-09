CHP yönetimi, Kılıçdaroğlu'na "Bırak" diyen İBB Başkanı İmamoğlu ile polemiğe girmeme kararı aldı. Açıklamalara sadece Grup Başkanı Özgür Özel ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak gibi isimler cevap verecek. CHP Genel Merkezi, kongre sürecinde destekçilerini tasfiye edip İmamoğlu'nu yalnızlaştırmak istiyor.

CHP, değişim isteyen ve "görev almaktan çekinmem" mesajı veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile polemiğe girilmemesini kararlaştırdı. İmamoğlu'nun değişim çağrılarına Grup Başkanı Özgür Özel ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak gibi yetkili isimlerinden başka kimsenin cevap vermemesi kararlaştırıldı. Benzer tavsiyenin İmamoğlu'nun yıldızının barışmadığı İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na da gittiği ileri sürüldü. Seçimlerin ardından sancılı günler geçiren CHP'de gündem kurultay. Öncesinde ise değişime yönelik söylemlerinin dozunu her geçen gün artıran İmamoğlu tedirginliği yaşanıyor.

CEVAP VERMEYİN

Bu çerçevede yeni oluşturulan MYK ile birlikte söylemlere özen gösteriliyor. Özelikle İmamoğlu'nun değişim mesajlarına karşı açıklama yapılmasından kaçınılması gerektiği belirtiliyor. İmamoğlu'nun açıklamalarına genel başkandan sonra partinin en yetkili isimleri olan Meclis Grup Başkanı Özgür Özel ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak dışında cevap verilmemesi gerektiği belirtiliyor.

TASFİYE ET, YALNIZ BIRAK!

Yeni Şafak'ın haberine göre, Cevap vermeme dışında Kılıçdaroğlu'nun' baba-oğul' gibiyiz dediği Ekrem İmamoğlu'na karşı bir dizi yeni önlem geliştirdiği ileri sürüldü. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na karşı ilk tedbiri MYK'da kendisine yakın hiçbir ismi almayarak atmıştı. Kongre sürecinde de il, ilçe bazında İmamoğlu destekçileri tasfiye edilerek yanlızlaştırılacak.

KAFTANCIOĞLU DA UYARILDI

İmamoğlu'nun belediye başkanı seçildiği zamandan bugüne kadar yıldızının barışmadığı İstanbul İl Başkanı Canan Kafantacıoğlu'na da İmamoğlu'nun açıklamalarına karşı cevap vermemesi ve tartışma çıkartacak ifadeler kullanmaması talimatı gittiği iddia edildi.

SARIGÜL'ÜN PARTİSİ CHP'YE KATILDI



Seçime CHP'den girerek Erzincan Milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül'ün partisi Türkiye Değişim Partisi (TDP) CHP'ye katılma kararı aldı. TDP, CHP'ye katılmak için kurultay düzenleyecek. TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin 'siyasi akraba' olarak tanımladığı CHP ile birleşeceğini duyurdu. CHP'ye katılmak için kurultay düzenleyeceklerini belirten Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi bugün elini taşın altına koymuştur, Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya, dik durmaya devam edecektir" dedi.